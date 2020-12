Ongekend: Sony haalt ‘duurste game ooit’ uit winkel na talloze fouten

Sony biedt teleurgestelde kopers van de game terugbetaling aan, een beslissing die ongekend is in de game-industrie. Het fiasco is een nieuwe klap voor CD Projekt dat al 30 procent van de beurswaarde verloor omdat de release van de game enkele malen werd uitgesteld.

Slechte cijfers

Ook klaagden spelers en recensenten over de gelimiteerde toegang tot het spel in aanloop naar de lancering vorig week donderdag. Cyberpunk 2077 is vorige week donderdag uitgekomen en is de eerste grote titel van het bedrijf sinds The Witcher 3: Wild Hunt uit 2015.