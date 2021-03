OnePlus 9 (Pro) review: Wat merk je van de Hasselblad-camera's in deze smartphones?

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel lees je op Tweakers.

OnePlus heeft voor de OnePlus 9 en 9 Pro samengewerkt met Hasselblad. Dat is ook terug te zien in het ontwerp: de naam van de cameramaker staat groot bij de lenzen achterop, waarbij de twee belangrijkste camera’s zijn omringd door een glimmende rand.

Het is een logische stap: OnePlus stond de afgelopen jaren niet bekend om de allerbeste smartphonecamera’s, al is er de afgelopen jaren het nodige verbeterd. De vraagt rijst natuurlijk wel of deze samenwerking meer betekent dan een naam achterop het toestel, maar het toont in elk geval ambitie en focus en hopelijk levert dat ook daadwerkelijk een betere camera op.

Volgens OnePlus zijn de camerasensors samen met Hasselblad-medewerkers gekalibreerd en de kleuren zijn getweakt met fotografen die aan Hasselblad gelieerd zijn. Van het iconische fotografiebedrijf mag je dan de term Hasselblad Natural Solution voeren.

Volledig scherm © Tweakers

De primaire camera van beide toestellen heeft een resolutie van 48 megapixel, met daarnaast een ultragroothoek van 50 megapixel. Het Pro-model heeft met zijn telelens een derde camera.

We hebben veel foto’s gemaakt met de verschillende camera’s van de OnePlus 9 en 9 Pro. Bij goede lichtomstandigheden maken de OnePlus 9 en 9 Pro, zoals het hoort bij high-end smartphones, prima foto’s met de hoofdcamera. Over het algemeen is het detailniveau ongeveer van het niveau van de Samsung Galaxy S21+ en dat is netjes.

Bij nacht is er iets vreemds aan de hand helaas. We zien beduidend minder detail bij zowel de OnePlus 9 als de 9 Pro in veel shots. Wellicht gaat er iets niet goed bij het combineren van de foto’s. Als er minder licht is, doen al deze toestellen dat, ook los van de nachtmodus. Hopelijk is dit iets dat opgelost kan worden in een software-update, maar voor nu is het ondermaats.

Volledig scherm OnePlus maakt geen geheim van de samenwerking met een grote camerafabrikant. © Tweakers

Alleen onscherp als je héél goed kijkt

De Oneplus 9 heeft een OLED-scherm met een beperkte resolutie van 2400x1080 pixels en een pixeldichtheid van 402 pixels per inch. Dat is ongeveer gelijk aan de Samsung Galaxy S21+ en hetzelfde verhaal geldt hier: als we heel goed kijken en op de minimale afstand dat onze ogen nog kunnen focussen naar het scherm staren, kunnen we verschil zien tussen dit scherm en een 1440P-scherm. Bij randen van app-iconen zie je dan bijvoorbeeld dat deze wat hoekiger zijn, maar op normale kijkafstand hebben we er geen erg in dat het ‘slechts’ een 1080P-scherm betreft.

De OnePlus 9 Pro heeft een OLED-scherm met een resolutie van 1440x3216 pixels en een pixeldichtheid van 525 ppi. Dat is sowieso scherp genoeg. Beide schermen verversen met maximaal 120 beeldjes per seconde, wat moet zorgen voor vloeiendere animaties.

De minimale helderheid is in orde en de schermen van de toestellen zijn dan ook niet vervelend fel aan de ogen in een verduisterde kamer. De automatische helderheid werkt overigens erg fijn op deze smartphones. We hebben hem niet zelf hoeven bij te stellen. Het heeft ons wel verbaasd dat de OnePlus 9 kleuren accurater weergeeft dan de OnePlus 9 Pro. Toegegeven: het is allemaal binnen de marges en de meeste mensen zullen er geen erg in hebben, maar van toptoestellen verwacht je dat ze het beter doen dan de mindere goden.

De fabrikant claimt dat de prestaties van de nieuw gebruikte 25 procent hoger liggen dan bij het vorige model. Daarnaast is de telefoon voorzien van 8 tot 12 gigabyte werkgeheugen en 128 tot 256 gigabyte opslag.

Glipt makkelijker uit je vingers

De vingerafdrukscanner van de OnePlus 9 en 9 Pro zit een stuk lager dan bij de OnePlus 8 Pro. Dat is wennen, want de plek waar hij eerst zat, is veel makkelijker te bereiken met de duim. Bij de nieuwe toestellen moet je je duim vrij ver naar beneden bewegen om de scanner te bedekken.

Als je er eenmaal aan gewend bent, pak je de telefoon wat lager vast en kun je er makkelijker bij. Het probleem daarvan is echter dat de toestellen in deze grip vrij topzwaar zijn, dus als je het even wat te nonchalant doet, kan hij wel eens uit je vingers glippen.

De luidsprekers van de 9 en 9 Pro zijn volgens OnePlus aangepakt. We horen dat in het volume terug, maar ook in de geluidskwaliteit. De bastonen klinken weer een stukje dynamischer en de algehele geluidskwaliteit kruipt weer een stukje richting de kwaliteit van de Samsung- en Apple-toestellen, die koplopers zijn op dit gebied.

Volledig scherm De onderkant van de OnePlus 9. © Tweakers

Meer apps open

Nieuw is de functie Turbo Boost 3.0, die volgens de telefoonmaker ervoor zorgt dat je een kwart meer apps open kunt houden in de achtergrond. We hebben de OnePlus 8 Pro naast de OnePlus 9 Pro gelegd, beide zijn versies met een 12 GB werkgeheugen. Vervolgens hebben we dezelfde apps opgestart op beide apparaten en daarna gekeken tot hoe ver terug de apps nog direct beschikbaar zijn uit het werkgeheugen.

De verbetering is goed merkbaar, want we konden diverse apps terughalen zonder dat ze opnieuw hoefden in te laden. Het aantal zegt natuurlijk niet zoveel, aangezien elke app een andere geheugengrootte in beslag neemt. De claim van 25% extra is naar ons idee wel iets aan de hoge kant en misschien waar in ideale omstandigheden, maar we zijn blij met de verbetering.

Accuduur valt tegen

In het algemeen is de accuduur van de nieuwe OnePlus-toestellen niet enorm goed te noemen. We komen goed de dag door, maar het houdt soms niet over. De OnePlus 9 gaat in onze tests iets langer mee, maar die heeft ook een lagere minimale maximale resolutie dan de 9 Pro.

Dat lijkt in lijn met een bredere trend. We zagen de afgelopen tijd wisselende accuresultaten bij onze accutests. We kunnen de voorzichtige conclusie trekken dat de accuduur in 2021 eerder iets achteruit, dan vooruit is gegaan.

Gelukkig laden OnePlus 9 en 9 Pro snel op. De fabrikant heeft besloten om een snellader mee te leveren. Die krijg je er standaard niet meer bij als een Samsung Galaxy S21-smartphone of iPhone koopt.

Conclusie

De OnePlus 9 is een vloeiende en fijne smartphone in gebruik. De accuduur valt iets tegen, maar hij is wel erg snel op te laden. Het camerasysteem presteert niet altijd even goed en mist optische beeldstabilisatie, maar de ultragroothoekcamera is wel een grote stap vooruit.

De OnePlus 9 is niet direct de allerbeste deal, maar nog steeds interessant voor liefhebbers van snelheid, een goed scherm en prettige software met handige snufjes.

