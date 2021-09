Nu de iPhone 13 er is, kun je ook een ander model spotgoedkoop kopen

Over het algemeen garandeert Apple 5 à 6 jaar ondersteu­ning voor updates. In vergelij­king met de concurren­tie is dat zéér lang. Bij An­droid-toestellen is dat vaak maar 2 à 3 jaar.

Wat met oude modellen?

Volgens Everaardt moeten mensen met een ‘oude’ iPhone niet meteen wanhopen. ,,Over het algemeen garandeert Apple 5 à 6 jaar ondersteuning voor updates. In vergelijking met de concurrentie is dat zéér lang. Bij Android-toestellen is dat vaak maar 2 à 3 jaar. Wie nu een iPhone 12, 11, SE of nog ouder model heeft, hoeft zich voorlopig dus zeker geen zorgen te maken.” Dat bewijst ook de lijst met toestellen die het besturingssysteem iOS 15 krijgen. Daarop staat nog steeds de iPhone 6s, een toestel uit 2015. ,,Die service is één van de grote voordelen voor iPhone-gebruikers. Updates zijn vaak cruciaal voor de beveiliging van je toestel.”