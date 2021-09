Nu de iPhone 13 er is, kun je een ander model vaak spotgoedkoop kopen

Over het algemeen garandeert Apple vijf à zes jaar ondersteu­ning voor updates. In vergelij­king met de concurren­tie is dat zéér lang

Wat met oude modellen?

Volgens Everaardt moeten mensen met een ‘oude’ iPhone niet meteen wanhopen. ,,Over het algemeen garandeert Apple vijf à zes jaar ondersteuning voor updates. In vergelijking met de concurrentie is dat zéér lang. Bij Android-toestellen is dat vaak maar twee à drie jaar. Wie nu een iPhone 12, 11, SE of nog ouder model heeft, hoeft zich voorlopig dus zeker geen zorgen te maken.”