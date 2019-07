NS gaat treinstations met drones inspecteren

Extreem zeldzame Poké­mon-kaart (60.000 dollar) kwijtge­raakt in de post

10 juli Een Pokémon-kaart met een waarde van 60.000 dollar is spoorloos verdwenen. De extreem zeldzame ‘Trainer No. 3'-kaart werd intercontinentaal per post verstuurd en is onderweg kwijtgeraakt. Het internet is collectief in shock.