Nooit meer zonder stroom zitten? Dit zijn de beste draagbare powerbanks

Ga je op reis en ben je lang niet in de buurt van een stopcontact, dan is een powerbank voor je smartphone en andere draagbare apparaten een must. Het aanbod is echter erg groot. Daarom onderzocht BestGetest welke powerbanks nu écht het geld waard zijn.

Dit is een ingekorte versie van de uitgebreide vergelijking op BestGetest.

Als beste getest: Samsung 20.000mAh Battery Pack

Volledig scherm Samsung 20.000mAh Battery Pack. © Samsung.

Met de Samsung Battery Packs heb je een veelzijdige powerbank die al je apparaten kan opladen. Gebruik je de USB-C-uitgang, dan kun je snelladen met maximaal 25W. De capaciteit van deze powerbank bedraagt 20.000mAh, waarmee je je telefoon een keer of vijf of zes van stroom kan voorzien.

Het opladen van de powerbank zou iets sneller mogen, maar verder hebben we niks te klagen. Samsung heeft voor de liefhebber overigens ook een draadloze variant van de Battery Pack, die de helft van de capaciteit heeft. De prijs is ongeveer gelijk.

Voordelen - Moderne powerbank met twee USB-C-poorten

- Flink vermogen, dus snel laden

- Laadt vrij rap op Nadelen - Redelijk aan de prijs (59,95 euro)

Prijstip: Belkin BoostCharge 20000mAh USB-C

Volledig scherm Belkin BoostCharge 20000mAh USB-C. © Belkin

Belkin maakt een heleboel verschillende powerbanks, maar de BoostCharge 20000mAh USB-C is wat ons betreft een aanrader. Met een prijs van nog geen drie tientjes haal je een powerbank in huis die een flinke capaciteit heeft.

Het opladen gaat wel erg langzaam. Je moet nu eenmaal ergens op inleveren. Een tweede minpuntje is bijna cosmetisch: in de naam zit USB-C, maar die poort kun je enkel voor het laden van de powerbank gebruiken. Natuurlijk kun je wel gewoon een USB-C-stekker voor je telefoon gebruiken - alleen moet de stekker die je in je powerbank prikt dan een gewone USB-A zijn.

Voordelen - Flinke capaciteit voor weinig geld

- Twee USB-A-uitgangen

- Strak ontwerp Nadelen - Opladen gaat vrij langzaam

- De USB-C-poort is alleen voor het opladen van de powerbank bedoeld

Goed alternatief: Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000

Volledig scherm Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000. © Sandberg

Neem je alleen met topprestaties genoegen en ben je bereid daarvoor te betalen, dan kunnen we de Sandberg Powerbank USB-C PD 100W 20000 aanraden. Vooral als je van plan bent je laptop via een powerbank op te laden, uiteraard via USB-C, is deze powerbank krachtig genoeg om veeleisende laptops met een dikke 80W te laden.

De powerbank heeft dezelfde capaciteit als de twee powerbanks hierboven, maar voor het extra vermogen betaal je wel behoorlijk.

Voordelen - Snel opgeladen

- Genoeg vermogen voor laptop

- Modern uiterlijk Nadelen - Relatief weinig uitgangen

- Pittige prijs (116,45 euro)

Kan tegen een stootje: Xtorm Rugged XR102

Volledig scherm Xtorm Rugged XR102. © Xtorm

Nog een pittig geprijsde powerbank, maar dan wel een die tegen een stootje kan, is de XR102 van Xtorm. De powerbank zit in een behuizing die met rubber is bekleed en heeft afsluitbare klepjes voor de poorten. Daarmee kan de powerbank redelijk tegen water, dus een buitje of wat spatwater mag geen probleem zijn.

Diepzeeduiken met de powerbank is misschien net een stap te ver, maar je hoeft in ieder geval niet bang te zijn voor een valpartij of een beetje water. Er zit ook nog een zaklampje op en je laadt je telefoon of zelfs je laptop er lekker snel mee op.

Voordelen - Water- en stofbestendig

- Kan tegen een stootje

- Zaklamp aan boord Nadelen - IP65: kan niet onder water

- Klepje voor poorten kan gedoe zijn

- Je betaalt flink voor Rugged (79,95 euro)

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.