Nobelprijswinnares in bestuur van moederbedrijf Google

Kosmische sleepkabel: Europa gaat sonde bouwen die ruimtepuin opruimt

9 december Europa wil een ruimtevaartuig bouwen dat satellieten gaat opruimen. Zulke sondes bestaan nu niet, maar moeten de hoeveelheid ruimteafval in een baan rond de aarde terugdringen. Het is de bedoeling dat de schoonmaaksonde, de ClearSpace-1, in 2025 voor het eerst een testvlucht uitvoert.