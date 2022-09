Nieuwste iPhones ondanks sancties ook verkrijgbaar in Rusland

Rusland kondigde de regeling in maart aan, kort na de invasie in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland. Daarmee is het voor detailhandelaren toegestaan om producten uit het buitenland te importeren zonder toestemming van de eigenaar van het handelsmerk.

Op de vraag of de nieuwe iPhone, die Apple gisteren onthulde, onder de regeling zou worden ingevoerd, zei minister van Handel en Industrie Denis Manturov: ,,Waarom niet? Als consumenten deze telefoons willen kopen, ja. Die mogelijkheid zal er zijn.”

1395 euro

Apple stopte begin maart, een week na de Russische inval in Oekraïne, met de verkoop van nieuwe producten in Rusland. Evengoed zijn iPhones, MacBooks en andere Apple-producten nog wel verkrijgbaar in Russische winkels. Detailhandelaren verkopen hun resterende voorraad oude modellen. Daarnaast is het via de importregeling mogelijk om aan nieuw uitgebrachte apparaten te komen.

De Russische mobiele provider MTS verkocht vanmorgen al de nieuwe iPhone 14-modellen in de zogeheten pre-order. De prijzen beginnen bij 84.990 roebel (1395 euro) voor de 128 GB-versie.

Volgens MTS kan de levering tot 120 dagen duren. Daarbij heeft het bedrijf het recht om bestellingen te annuleren als het problemen ondervindt bij de invoer van de producten. Apple heeft niet onmiddellijk gereageerd op een verzoek om commentaar.

Manturov, die ook vicepremier is, zei vorige maand dat de regeling, die betrekking heeft op westerse producten variërend van luxe kleding tot auto’s, dit jaar een waarde van 16 miljard dollar zou kunnen bereiken. Dat komt overeen met ongeveer 4 procent van de invoer van Rusland in 2021.

Noodberichten via satelliet

De iPhone 14 heeft twee versies die ieder twee schermgroottes hebben. De gewone iPhone 14-modellen hebben dezelfde chip als in de 13 Pro vorig jaar, betere camera’s en een grotendeels onveranderd ontwerp. De telefoon kan ook via satellietnetwerken noodberichten sturen, voor als je in de wildernis problemen hebt buiten bereik van een mobiel netwerk.

De nieuwe iPhones 14 Pro zijn op meer vlakken vernieuwd. De telefoons hebben bijvoorbeeld geen inkeping meer bovenaan het scherm, maar een kleine ovaal in het scherm waarin de frontcamera’s zitten. Hierin worden ook simpele notificaties getoond, zodat het onderdeel lijkt van het besturingssysteem.

iPhone 14 Pro.

Het beeldscherm blijft voortaan altijd aan staan, zodat je met een snelle blik notificaties of de tijd kunt aflezen. Omdat het scherm met minimaal 1 beeldje per seconde ververst, moet de accuduur hier niet onder lijden.

De gewone iPhone 14 heeft een 12 megapixel-sensor. Bij de 14 Pro is die een stuk groter: 48 megapixel.

De gewone iPhone 14 wordt vanaf 799 dollar verkocht - dezelfde prijs als bij de iPhone 13 vorig jaar. De iPhone 14 Pro is vanaf 999 dollar beschikbaar.

Vier varianten van de iPhone 14.

Drie nieuwe horloges

Apple presenteerde woensdag ook drie nieuwe horloges. Als eerst kwam de Apple Watch Series 8 aan bod. Dat horloge lijkt grotendeels op het vorige model, maar heeft een ingebouwde temperatuursensor.

Die sensor kan worden gebruikt om fluctuaties in lichaamstemperatuur te meten. Apple gebruikt dat vooral om bij vrouwelijke dragers ovulatie te meten, zodat via notificaties alarm kan worden geslagen tijdens ovulatie.

De goedkopere Apple Watch SE heeft een nieuwe variant met groter scherm. Daarnaast verkoopt Apple nu de Apple Watch Ultra: een horloge speciaal gemaakt voor extreme sporten. Dit model heeft een steviger scherm, is dubbel zo goed tegen water bestand en heeft een langere accuduur.

Apple Watch Pro.

Betere AirPods Pro

De AirPods Pro hebben een update gekregen, met betere drivers en een nieuwe chip die voor beter geluid moeten zorgen. Ook kan de ruisonderdrukking slimmer omgevingsgeluiden filteren, zodat je bijvoorbeeld wel met iemand kan praten terwijl herrie wordt weggehaald.

Je kunt de AirPods Pro voortaan ook beter via de Zoek Mijn-app op je iPhone terugvinden, waarbij een pijl wijst naar de locatie van de gadget. De oordopjes worden voor 249 euro verkocht.

