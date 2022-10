Nieuwe tv nodig? Dit is de best geteste van het moment

Wie een nieuwe tv koopt, raakt al snel verstrikt in spreadsheets vol wazige specificaties en andere factoren om op te letten. We hebben onze experts daarom gevraagd dat voor ons te doen, om zo de beste televisie van het moment te selecteren.

Dit is een ingekorte versie van een overzicht met de beste televisies op BestGetest.

De beste tv van het moment: LG oled55C25LB

Volledig scherm C2. © LG

Voordelen: Zeer goede beeldkwaliteit, uitstekend contrast, ideaal voor gamers en sportliefhebbers door de hoge verversingssnelheid, hoge helderheid voor een oled-tv

Nadelen: Stuk duurder dan C1 uit 2021

Prijs: 1299 euro

De LG C2 van dit jaar is een geweldige televisie met een paar voordelen ten opzichte van de C1 uit 2021. De helderheid van het scherm ligt hoger, de beeldverwerking en kleurnauwkeurigheid zijn iets verbeterd en de randen rond het scherm zijn smaller.

De vier HDMI 2.1-poorten ondersteunen 4K-video met 120 beelden per seconden, perfect voor de nieuwste generatie gameconsoles. Van vertraging in het beeld is amper sprake en de ververssnelheid kan variabel worden aangepast, wat ook ideaal is voor gamers.

De televisie heeft nieuwe, verbeterde schermpanelen. Daarnaast is hij er in veel verschillende maten, tussen de 42 inch en gigantische 83 inch groot. De kans dat je een model passend in jouw woonkamer vindt is daarom groot. Alle modellen worden met een smalle voet geleverd, al kun je deze televisie ook met een beugel aan de wand hangen.

Een goed alternatief: Samsung QD oled QE55S95BA

Volledig scherm QD oled © Samsung

Voordelen: Hogere helderheid dan normale oled-tv’s, uitstekende gamingfuncties en prestaties, uitstekend contrast.

Nadelen: Scherm lijkt niet helemaal zwart bij fel invallend licht, afstandsbediening heeft beperkt aantal knoppen.

Prijs: 1549 euro

Dit is de eerste QD-oled-tv die Samsung ooit heeft verkocht. Hij combineert een hoge helderheid met een perfect contrast, geweldige kijkhoeken en een zeer nauwkeurige kleurweergave. En door de gebruikte technologie is hij helderder dan gewone oled-tv’s zoals bovenstaande, terwijl het contrast goed in stand blijft. Deze tv is goedkoper dan Sony’s QD-concurrent, terwijl ze nagenoeg identiek zijn in prestaties.

De S95B is nauwelijks duurder dan ‘normale’ oled-televisies, wat het een geduchte concurrent maakt. Qua functionaliteit doet de Samsung S95B bovendien niet onder voor andere topmodellen met zijn prima smart-tv-systeem en vier HDMI 2.1-poorten.

De hogere helderheid die QD-oled mogelijk maakt, zie je in vergelijking met een normale oled-televisie duidelijk terug, maar high-end lcd-televisies zoals de QN95B van Samsung zijn nog aanzienlijk helderder. Voor gebruik in een kamer met veel (zon)licht is zo’n lcd-model dus een betere keuze. In alle andere gevallen is de S95B een van de beste televisies van dit moment.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we over technologische apparaten die door BestGetest zijn beoordeeld. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van deze site en BestGetest. De adviezen van BestGetest komen tot stand in samenwerking met het testlab van Tweakers, waar onder andere accuduur, snelheid en andere belangrijke aspecten van het product worden getest. In het lab worden per jaar honderden producten getoetst.



De redactie van BestGetest is volledig onafhankelijk. Bedrijven betalen op geen enkele manier om in deze artikelen behandeld te worden.

