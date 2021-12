Nieuwe laptop nodig? Dit is de beste van hooguit 500 euro

Lees op Tweakers welke laptops in andere prijscategorieën de beste zijn.

Het budget dat we voor de budgetlaptop stellen, is 500 euro. Dat is wat ons betreft het minimum voor een laptop die goed genoeg is voor dagelijks gebruik en nog een tijdje mee kan gaan. De budgetlaptop is dan ook voorzien van een vlotte processor. Verder willen we een goed full hd-scherm en ook graag een ssd als opslagmedium.

Na een tijdje zoeken zijn we uitgekomen op een laptop die een streepje voor heeft op de concurrentie: de Lenovo IdeaPad 3. Dat was vorige keren ook al onze favoriet, maar ditmaal is een nieuwe uitvoering met kleine verbeteringen uitgebracht. Deze editie van de IdeaPad 3 is al sinds augustus voor tussen de 500 en 550 euro te krijgen. De laptop is voorzien van een snelle Ryzen 3 5300U-processor, 8 gigabyte werkgeheugen en een ssd-opslag van 256GB.

Niet al te goede behuizing

Let wel op: de buitenkant is (letterlijk) niet het sterkste punt van de IdeaPad 3. De gezien de prijsklasse mooie specificaties hebben als keerzijde dat er bespaard is op de kwaliteit van de behuizing. Die is volledig van grijs kunststof gemaakt en weliswaar voorzien van een geborsteld aluminium motiefje, maar heeft niet de stevigheid van metaal.

Volledig scherm © Tweakers

De laptop geeft mee als je het scherm openklapt door aan een van de hoeken te trekken of als je druk uitoefent in het midden van de behuizing, zo rond de spatiebalk. Dat zal je in de praktijk niet vaak doen, maar het zegt wel iets over de kwaliteit. Voor een laptop in deze prijsklasse vinden we dat echter acceptabel; je kunt immers niet alles hebben.

Vingerlezer en razendsnelle processor

Nieuw zijn een vingerafdrukscanner en een toetsenbord met achtergrondverlichting. De toetsaanslag is slap en je kunt het toetsenbord zien inveren als je een wat zwaardere aanslag hebt. Boven het scherm zit de webcam, die verborgen kan worden met behulp van een schuifje.

De IdeaPad 3 is voorzien van een Ryzen 3 5300U-processor, wat een van de snelste in deze prijsklasse is. Dat zien we ook terug in onze tests, waarin vooral veel duurdere laptops beter scoren. De accu is ook iets groter dan in de vorige IdeaPad, waardoor je bijna twee uur lang kunt webbrowsen op een volle batterij.

Conclusie

Voor 500 euro mag je niet te veel verwachten van je laptop, maar de IdeaPad 3 biedt toch wel erg veel. We zijn aangenaam verrast door de aanwezigheid van zowel een vingerafdrukscanner als toetsenbordverlichting, dat kom je niet vaak tegen in deze prijsklasse. Daarnaast heeft de laptop een Ryzen 3 5300U-processor en die is het vlotste dat voor dit geld te krijgen is. Wat de IdeaPad 3 eigenlijk alleen mist, is een stevige behuizing.

