Nieuw-Zeeland verbiedt TikTok op apparaten op netwerk parlement

Dyscalculie Max schreef in kwartier­tje een nummer dat nu in 134 landen wordt gestreamd

Je kan sociale media niet meer openen zonder zijn nummer te horen en ook op Spotify staat Max Bolhuis (26) met zijn nummer Dyscalculie op één. De songtekst, bedacht in 15 minuten, gaat nu de hele wereld over en is al in 134 landen gestreamd. ,,Er leek een vloek op dit nummer te rusten, maar juist de tegenslagen maken het nu tot een succes."