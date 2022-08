Nederlandse ontwikkelaar van Tornado Cash opgepakt, bedrijf ‘mixte’ voor miljarden aan crypto

Een 29-jarige man is woensdag in Amsterdam opgepakt op verdenking van het verhullen van criminele geldstromen en het faciliteren van witwassen via de zogeheten mixingservice Tornado Cash. Zo’n onlinedienst mixt bijvoorbeeld bitcoins van meerdere cryptofondsen om de herkomst te verhullen.