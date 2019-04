Nederland heeft veel te verliezen rondom 5G

Nederland staat onder druk om niet in zee te gaanmet Huawei. Het Chinese bedrijf is de belangrijkste kandidaat om een 5G-netwerk aan te leggen in Europa. Vooral de Amerikanen waarschuwen.

In een zaaltje in de Tweede Kamer is gisteravond een groepje parlementariërs bijgepraat over de aanleg van 5G-internet. De bijeenkomst achter gesloten deuren was georganiseerd door de Amerikaanse ambassade. De Amerikaanse ambassadeur in Nederland, Pete Hoekstra, waarschuwde Kamerleden opnieuw voor de gevaren van het Chinese bedrijf Huawei.

Dat de bijeenkomst niet openbaar was, heeft te maken met 'vertrouwelijke informatie' die Hoekstra deelde. ,,We zullen alles stap voor stap bespreken. De software, de hardware en de economische gevolgen", kondigde Hoekstra afgelopen maand aan in Trouw. ,,Ik ga ervan uit dat als mensen al die informatie bestuderen, ze tot de conclusie komen dat wij gelijk hebben en dat het gebruik van Huawei risico's met zich meebrengt voor de nationale veiligheid."

Spioneren

Vanaf volgend jaar wil Europa beginnen met de aanleg van 5G, een nieuwe technologie waardoor mobiel internet flink sneller wordt. Huawei is de belangrijkste kandidaat om het netwerk aan te leggen. Het bedrijf loopt voorop in de techniek en is nu al de goedkoopste leverancier van telecomapparatuur, maar de angst bestaat dat de Chinese overheid via de apparatuur van Huawei kan spioneren in het Westen.

Niet alleen de Amerikanen zijn ongerust, ook onze eigen veiligheidsdienst maakt zich zorgen. ,,We moeten niet afhankelijk zijn van landen die een offensieve cyberstrategie hebben tegen onze belangen, in het bijzonder China en Rusland", waarschuwde AIVD-baas Dick Schoof vorige week. ,,Zorg dus dat je dat soort software niet in de kern van je systeem hebt, want dan ben je daar afhankelijk van." Toch wil Schoof geen 'banvloek' uitspreken over Huawei, iets wat de Verenigde Staten en Australië wel deden.

Het kabinet komt waarschijnlijk volgende maand met een nieuwe China-strategie. Liefst acht ministeries werken sinds vorig jaar aan een plan om de invloed van China op Nederland te verminderen.

Wat opvalt in de 5G-discussie: er is geen greintje bewijs dat Huawei spioneert namens de Chinese overheid. Volgens Peking wordt de angst vooral aangewakkerd door Amerika, dat onder president Donald Trump in een heftige handelsoorlog is verwikkeld met China. Trump is er alles aan gelegen om het China zo lastig mogelijk te maken, en zoekt daarvoor steun bij Europese bondgenoten.

,,We moeten ervoor waken geen pion te worden van Trump in die handelsoorlog", zegt PvdA-Kamerlid William Moorlag. ,,Het blokkeren van Chinese producten moet gebaseerd zijn op onze veiligheidsbelangen, die we gemeenschappelijk hebben met de VS", vindt hij. ,,De handelsoorlog die Trump nu voert met China berust niet op gemeenschappelijke belangen, maar op het belang van America First."

De VVD is kritisch richting China, maar wijst er ook op dat een ban op marktleider Huawei ervoor zal zorgen dat de aanleg van het 5G-netwerk waarschijnlijk vertraging oploopt.

Zere been

In 2017 werd in China een wet ingevoerd waarmee de overheid meer zeggenschap krijgt over private bedrijven, zoals Huawei. Met die wet in de hand zou de Chinese regering Huawei kunnen dwingen om spionageactiviteiten uit te voeren. De VS en Australië, maar ook de Europese Unie, zijn daarover bezorgd.