Musk zet oud plan van Twitter door: inactieve accounts worden verwijderd

Twitter had in 2019, nog voordat Elon Musk de baas werd, ook al het plan opgevat om de inactieve accounts te wissen, maar kwam daar al snel op terug toen gebruikers bezwaar maakten tegen het verwijderen van accounts van overledenen. In een reactie zei het bedrijf destijds geen slapende accounts te zullen verwijderen tot er een nieuwe manier was gevonden “om gebruikers te herdenken”. Of Musk hierin gaat voorzien is nog onduidelijk.