Musk: ‘Twittergebruikers moeten 8 euro per maand betalen voor blauw vinkje’

De blauwe vinkjes die aangeven dat een Twitteraccount geverifieerd is, zullen voortaan 8 dollar (zo'n 8 euro) per maand kosten. Dat maakte eigenaar Elon Musk zojuist bekend. De prijs kan wel nog wat afwijken per land. Het huidige systeem noemt hij ‘bullshit’.

De nieuwe eigenaar van het sociale medium kondigde de maatregel aan in een reeks tweets. ‘Het huidige systeem van heren en boeren, met degenen die een blauw vinkje hebben en degenen die dat niet hebben, is onzin. Macht aan de mensen! Blauw voor 8 dollar per maand', schrijft Musk, die ook eigenaar is van Tesla en SpaceX. Dat maandbedrag kan nog wel per land verschillen.

Het verificatievinkje wordt een uitbreiding van het huidige Twitter Blue-abonnement. Daarmee hebben twitteraars nu voor ongeveer 5 euro per maand extra opties binnen het medium, bijvoorbeeld om hun Twitterfeed te organiseren en een tikfout in een tweet te verbeteren.

Die prijs wordt nu opgetrokken tot 8 euro. Wie intekent, zal langere video- en audiofragmenten kunnen plaatsen en de helft minder advertenties te zien krijgen. Extra voordelen dus, maar de belangrijkste wijziging zit toch bij het verificatieproces, zo lijkt het. Gebruikers zullen niet langer gratis kunnen aantonen dat hun account echt is.

Ook wil Musk hiermee de wildgroei aan spamprofielen tegengaan. De betalende twitteraars krijgen ‘priority’ in replies, mentions en zoekresultaten. ‘Dit gaat de bots kapotmaken. Als een betalend lid zich bezondigt aan spam of oplichting zal dat account geschorst worden’, klinkt het. Het duurdere concept moet uiteraard ook de inkomsten van het platform verbreden, twittert Musk tot slot.

Zijn berichtgeving volgt een dag nadat techsite The Verge op basis van ingewijden al berichtte over het vragen van geld voor het blauwe vinkje. Momenteel kunnen alleen bepaalde profielen het blauwe vinkje van authenticiteit aanvragen. Volgens Twitter moet het account ‘authentiek, bekend en actief zijn’. Dat geldt vooral voor overheden, bedrijven, media, politici, beroemdheden en fervent twitteraars met de nodige volgers. Ze kunnen het vinkje verliezen als ze de regels van het platform niet respecteren.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Veelbewogen overname

De rijkste man ter wereld heeft sinds het begin van de veelbewogen overname van Twitter meerdere keren gezegd dat hij aan deze operatie was begonnen uit interesse in het sociale medium, dat volgens hem essentieel is voor de democratie en om ‘de mensheid te helpen’.

Hij gaf aan dat winstgevendheid niet zijn prioriteit was. Maar Twitter is een netwerk waarvan de inkomsten voor 90 procent uit advertenties komen en dat nooit erg winstgevend is geweest in vergelijking met Californische buren Meta (Facebook, Instagram) en Google. Musk zou dan ook al plannen hebben om een groot deel van het personeel van Twitter te ontslaan.