Musk doet wat hij wil met Twitter: ‘Op deze manier wordt medium echt te gronde gericht’

Mensen die dingen doen die hem niet bevallen, het zwijgen opleggen: Elon Musk draait er als eigenaar van Twitter zijn hand niet voor om. ,,Als hij wilde aantonen dat het gevaarlijk is als één persoon de macht heeft over een sociaal medium, dan is hij daar glorieus in geslaagd.”