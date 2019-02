Mobile World Congress: deze telefoons werden tot nu toe aangekondigd

Het Mobile World Congress (MWC) in Barcelona is officieel van start gegaan. Op de invloedrijke beurs worden de nieuwste trends en telefoons van 2019 en 2020 getoond. Hier alvast een overzicht van wat er tot nu toe is aangekondigd.

Zoals gewoonlijk had Samsung de primeur dit jaar. De Zuid-Koreaanse fabrikant doet haar unpacked-event, waar de nieuwste Galaxy-apparaten worden aangekondigd, altijd een paar dagen voor de start van de beurs in Barcelona. Samsung presenteerde onder andere de Galaxy S10 en de opvouwbare Galaxy Fold. Daar lees je hier meer over.

5G overal

Daarna volgde het Chinese Oppo met een primeur. Het bedrijf heeft een smartphonecameramodule met 10x optische zoom aangekondigd. De module bestaat uit een ultragroothoeklens, een 48-megapixelcamera en een telelens. Verder kondigde het Chinese bedrijf zijn eerste 5G-telefoon aan. Oppo heeft geen concreet toestel genoemd waar de cameramodule in zal verschijnen, maar stelt wel dat deze in een Oppo-telefoon, die in het tweede kwartaal van dit jaar uitkomt, zal zitten. Het bedrijf deed de aankondiging op een persconferentie voor de officiële start van MWC.

Er is geen releasedatum bekend voor de 5G-smartphone van Oppo, maar aangezien soortgelijke telefoons tegen het einde van het jaar op de markt komen, is het enigszins aannemelijk dat deze telefoon in ieder geval voor die tijd in de schappen ligt.

Eerste Skypegesprek

Ook het Chinese Xiaomi liet haar 5G-smartphone zien. De Mi Mix 3. Die was al in januari van dit jaar uitgekomen, maar zal dus opnieuw worden uitgebracht, maar dan mét 5G-ondersteuning. De Chinezen toonden de kracht van 5G tijdens een Skypegesprek dat volgens het bedrijf over het 5G-netwerk van de Spaanse tak van Orange ging. Xiaomi claimt dat het het eerste 5G-gesprek is buiten China.

Belangrijk om te vermelden is wel dat de X50-modem in de Snapdragon 855 niet alle 5G-banden die in de Benelux gebruikt zullen worden, kan benutten. Het is dus nog even de vraag of dit toestel op 5G-netwerken in de Benelux kan en bij welke providers. De geplande opvolger van deze modem, de X55, ondersteunt meer 5G-banden en kan hogere snelheden bereiken.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm © AFP

Verder kondigde Xiaomi ook een goedkope, maar goede smartphone aan. De Mi 9 kost maar 499 euro, maar zit tjokvol features en snufjes. Houd deze site in de gaten voor een review.

Over 5G gesproken. Het is niet officieel bevestigd, maar volgens meerdere bronnen komt Apple pas eind 2020 met een 5G-smartphone. Dat zou betekenen dat Apple te laat is voor de introductie in Nederland, die gepland staat medio 2020.

Verdere nieuwtjes

Nokia lijkt zich veel meer te richten op de budgetmarkt, maar brengt ook een nieuw highendtoestel uit. De Nokia 9 PureView heeft liefst vijf (!) camera’s. Door het weglaten van de kleurenfilters kunnen de zwart-witcamera’s in theorie meer licht opvangen en meer details vastleggen. Het uiteindelijke resultaat is wel een kleurenfoto.

De Nokia 9 heeft een waterbestendige behuizing met een aluminium frame, de voor- en achterkant zijn voorzien van glas. Het toestel is 8 millimeter dik en ondersteunt draadloos laden volgens de Qi-standaard. Er is een vingerafdrukscanner achter het scherm verwerkt. Dat scherm is een 6"-oledpaneel, zonder inkeping, met een 2k-resolutie. De accu heeft een capaciteit van 3320mAh en opladen gaat via de USB-c-aansluiting. Het Android 9-toestel heeft geen 3,5mm-aansluiting.

Lees verder onder de afbeelding

Volledig scherm Nokia PureView © Nokia

Over budget gesproken: Nokia kondigde twee goedkopere telefoons aan. De betaalbare Android One-telefoons hebben beide een vingerafdrukscanner aan de achterkant en ondersteunen ook face unlock met de frontcamera. Nieuw is een notificatieled die in de powerknop aan de zijkant is verwerkt. Ook hebben beide toestellen een fysieke Google Assistent-knop aan de zijkant.

De twee telefoons hebben een 13 megapixelcamera; alleen de Nokia 4.2 heeft aan de achterkant ook een tweede sensor, die gebruikt wordt om een scherptediepte-effect na te bootsen. Er komen versies met 2 Gb of 3GB RAM en 16 Gb of 32 Gb flashopslag. De toestellen gebruiken de micro-USB-aansluiting om de accu op te laden.

