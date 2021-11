‘Minder zichtbaar, maar naast coronapandemie is er een ransomware-pandemie’

Brussel hoopt op die manier de hand over hand toenemende cybercriminaliteit de pas af te snijden. En dat is hoog nodig, zegt VVD-Europarlementariër en cyberspecialist Bart Groothuis, want het loopt politie en veiligheidsdiensten compleet over de schoenen. In Nederland is de cybercriminaliteit in 2019 verdubbeld, het gebruik van gijzelsoftware is vorig jaar wereldwijd verdrievoudigd en voor dit jaar is een nieuwe piek in de maak.