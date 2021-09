Miljoenenboete voor WhatsApp vanwege schenden privacyregels

De Ierse Data Protection Commission (DPC), de waakhond die toeziet op de privacyregels in Europa, heeft vastgesteld dat WhatsApp zich in 2018 niet heeft gehouden aan de toen aangescherpte privacyregels. Ze zouden niet transparant genoeg zijn geweest over hoe gebruikersgegevens verwerkt en gedeeld werden met andere takken van het moederbedrijf Facebook. Ook zou het bedrijf duidelijker moeten maken hoe je een aangifte kan indienen bij een toezichthouder.

Bij WhatsApp vinden ze juist dat ze de privacy en veiligheid van de gebruikers hoog in het vaandel hebben staan. ,,We zijn het niet eens met deze beslissing over de transparantie in 2018 en de boetes zijn volkomen disproportioneel”, zei een woordvoerder van WhatsApp. ,,We gaan tegen dit besluit in beroep.”