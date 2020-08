Microsoft keerde afgelopen jaar 11,6 miljoen euro aan bugopsporing-beloningen uit

In totaal deelde Microsoft in de periode van juli 2019 tot juli 2020 13,7 miljoen dollar euro uit aan beveiligingsonderzoekers, schrijft het bedrijf. Omgerekend is dat 11,6 miljoen euro. In 2018 ging het nog om slechts 4,4 miljoen dollar, of 3,7 miljoen euro. Dat bedrag werd verdeeld over 327 onderzoekers, die samen 1226 bugs rapporteerden via een van Microsofts vijftien bugbountyprogramma’s.