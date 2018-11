Met dit apparaatje hoef je nog maar zes seconden je tanden te poetsen

LAN-PARTY ‘Een weekend lang gamen zonder gezeur over huiswerk’

10 november Voor de doorgewinterde gamer is het dit weekend goed toeven. In de Brabanthallen in Den Bosch vindt namelijk de allereerste editie van Tweakers Gaming Live plaats. In een notendop betekent dat vooral heel veel gamen, maar het is – als we de bezoekers mogen geloven – zoveel meer dan dat: het is namelijk een plek om vooral contacten te leggen. Huh?