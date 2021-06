Met deze slimme sloten en deurbellen maak je het inbrekers wel erg lastig

Microsoft: Geen zoekresul­ta­ten ‘tank man’ Tiananmen bij zoekmachi­ne Bing door fout

5 juni Er verschenen vrijdag bij zoekmachine Bing in de Verenigde Staten geen resultaten bij de zoekopracht ‘tank man’ vanwege een ,,onopzettelijke menselijke fout’’, aldus Microsoft. Het was vrijdag 32 jaar geleden dat het Chinese leger het Tiananmenprotest in Beijing met grof geweld neersloeg. De beelden van een demonstrant die in zijn eentje een tankcolonne tegenhoudt door ervoor te gaan staan, zijn iconisch geworden voor het protest op het Plein van de Hemelse Vrede. Het uitblijven van zoekresulaten wekte vrijdag wereldwijd vrees over eventuele Chinese censuur.