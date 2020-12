Met deze noise-cancelling oordoppen verdwijnt omgevingsgeluid compleet

Bluetoothoordoppen vormen een productcategorie die, in tegenstelling tot smartphones, nog altijd in de lift zit. Lang niet iedereen heeft al een setje en veel mensen willen het uiteindelijk wel. Gelukkig is er inmiddels gigantisch veel keuze, of je nu een budget van een tientje of van 300 euro hebt. Toch is de keuze al minder reuze als je actieve ruisonderdrukking wilt. En dat is niet alleen een populaire functie, maar ook een heel fijne, mits het goed werkt. De setjes die we in deze test beoordelen zijn dus nieuwe modellen op de markt. Wil je andere exemplaren bekijken? Lees dan dit artikel.

Alle drie de setjes zijn truly wireless en hebben dan ook geen draadje tussen de doppen. Daarbij hebben ze alle drie een laaddoosje, waar ze ook veilig in vervoerd kunnen worden. Verschillen zijn er eveneens voldoende. We leggen ze hieronder uit.

Galaxy Buds Live

De Galaxy Buds Live zijn vooral, maar niet uitsluitend, interessant als je een Samsung-smartphone hebt. Je hebt dan een stabielere verbinding en in potentie een hogere maximale bitsnelheid, waardoor de kwaliteit van je muziek beter is. De oordoppen zijn ook interessant als in-ears meestal niet zo lekker zitten bij je. Deze gaan namelijk niet in de oren, maar blijven toch prima zitten.

Het nadeel is dat je omgevingsgeluid moeilijk buiten kunt houden en ook de matige actieve noise-cancellation kan dat niet verhelpen. Ook is het handig om te testen hoe ze in jouw specifieke oren zitten. Over de geluidskwaliteit en belkwaliteit zijn we tevreden. De bediening is niet ideaal, omdat het makkelijk is om per ongeluk het aanraakvlak aan te raken als je ze beter in je oren wilt doen. Ook vinden we het jammer dat het volume en de omgevingsmodi niet tegelijk zijn in te stellen.

Sony WF-SP800N

De Sony WF-SP800N-oordoppen klinken wat ons betreft het beste van deze round-up, vooral in het hoog- en middengebied. De belkwaliteit is goed en de ruisonderdrukking is net iets minder dan bij de FreeBuds Pro, maar ook prima. Daarbij zijn dit de geschiktste oordoppen voor tijdens het sporten, want ze hebben een IP55-certificering. Resistent tegen water dus.

Ze blijven daarnaast erg goed zitten door de aanwezige haakjes. Sommigen zullen het echter wel jammer vinden dat deze oordoppen wat uit de oren steken. De app van Sony is het fijnst en uitgebreidst, hoewel we nog altijd niet alle functies die we willen, tegelijk kunnen bedienen. Het doosje van Sony is wat groter dan dat van de andere setjes, wat iets is om rekening mee te houden.

Huawei FreeBuds Pro

De Huawei FreeBuds Pro zijn onze favorieten op het gebied van bediening. Je kunt het volume bedienen, maar tegelijk ook het afspelen en de omgevingsmodi. Ook heb je geen last van ongewenste aanrakingen. Daarnaast zijn ze favoriet wat bellen betreft.

Ze filteren achtergrondgeluiden goed weg en sluiten bovendien prima af. Ook de noise-cancellation is erg goed. Helaas zitten ze wat minder lekker in onze oren, maar dat kan persoonlijk zijn. Minder persoonlijk is dat ze officieel niet bestand zijn tegen een regenbui, dus voorzichtigheid is geboden. De geluidskwaliteit bij het muziek beluisteren is niet slecht, maar we missen wel wat detail.

Conclusie

Zo hebben alle oordoppen hun voor- en nadelen en zo is er voor iedereen waarschijnlijk een setje dat er wat meer uitspringt. Zoals grootmoeder zei: op elk potje past een dekseltje. Ook jij vindt je ideale oordopjes wel.

Als we alle plussen en minnen optellen, maar ook onze ervaringen als geheel, vinden we een winnaar in de Sony WF-SP800N. De oordoppen scoren op de belangrijke punten net even beter dan de andere twee sets. De FreeBuds Pro zijn echter de aanrader als het op bellen aankomt. Zeker als je een Samsung-telefoon hebt, zijn de wat meer casual Galaxy Buds Live ook geen slechte koop, vooral als je prima kunt leven met omgevingsgeluiden.

