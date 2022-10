Met deze handige trucjes haal je meer uit Google Agenda

De tips die je hieronder vindt, zijn te gebruiken of in te stellen via de webversie van Google Agenda, die je via calendar.google.com kunt bereiken.

Facebook-evenementen importeren

Je kunt een evenement vanuit Facebook direct in je Google Agenda zetten. Ga naar de pagina van het evenement op Facebook en klik op de drie horizontale puntjes. Kies voor ‘Toevoegen aan kalender’. Druk vervolgens op ‘Exporteren’. Er wordt nu een bestand gedownload.

In je Google Agenda druk je nu op het plusje bij ‘Andere agenda’s’. Druk op ‘Importeren’ en selecteer het bestand dat je zojuist gedownload hebt. Kies de agenda waar je het aan toe wil voegen en druk op ‘Importeren’ om het Facebook-evenement toe te voegen. Het evenement verschijnt in je agenda met daarin een link naar de Facebook-pagina.

E-mail met afspraken ontvangen

Het is mogelijk om dagelijks een e-mail te ontvangen met daarin al je afspraken voor die dag. Open ‘Instellingen’ via het tandwielicoon en selecteer bij ‘Instellingen voor mijn agenda’s’ een agenda naar keuze. Ga hieronder naar ‘Overige meldingen’ en zet bij ‘Dagelijkse agenda’ de optie ‘E-mail’ aan.

Sneltoetsen

Wie sneller wil werken, gebruikt sneltoetsen in plaats van de muis. Door de ‘C’ in te drukken op je toetsenbord kun je bijvoorbeeld snel een nieuwe afspraak maken, en met de E-toets kun je een afspraak wijzigen.

Heb je per ongeluk een afspraak verwijderd, bijvoorbeeld met de sneltoets ‘Backspace’ of ‘Delete’, dan kun je dit ongedaan maken met ‘Z’. Met de J- of N-toets navigeer je naar de volgende kalendermaand. Om terug te gaan naar de dag van vandaag gebruik je de T-toets.

Familie-agenda

Het is mogelijk om agenda’s met elkaar uit te wisselen zodat iedereen in het gezin op de hoogte is van bepaalde activiteiten zonder elkaar daar telkens voor uit te nodigen. Bij ‘Mijn agenda’s’ houd je de muis over de agenda die je wil delen en druk je op de drie verticale puntjes. Kies hier voor ‘Instellingen en delen’ en druk onder ‘Delen met specifieke mensen’ op ‘Mensen toevoegen’.

Wil je een agenda niet langer delen? Dan druk je simpelweg op het kruisje naast de persoon met wie je de agenda deelt.

Desktop-notificaties

Standaard maakt Google Agenda gebruik van een vervelende pop-up om je te herinneren dat een bepaalde gebeurtenis in aantocht is. Als je ergens mee bezig bent, zoals met typen, dan word je naar Google Agenda geleid.

Wil je wel op de hoogte gehouden worden van belangrijke activiteiten in je agenda, terwijl je door kunt blijven gaan met waar je mee bezig was, schakel dan desktop-notificaties in. Dit doe je door naar de instellingen te gaan en onder het kopje ‘Instellingen voor meldingen’ de optie ‘bureaubladmeldingen’ in te schakelen.

Activiteit voor meerdere dagen

Ga je op vakantie of wil je een andere activiteit toevoegen die meerdere dagen in beslag neemt? Houd je muis in de webversie van Google Agenda dan ingedrukt op de eerste dag van de activiteit en sleep hem naar de laatste dag ervan. Vervolgens kun je de details van de activiteit invoeren, zoals de naam en een eventuele beschrijving.

