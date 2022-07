Met deze gadgets raakt je koffer niet kwijt op Schiphol

Ik ga op reis en neem mee: een locatietracker. Dat gadget blijkt de ideale reisgezel in tijden van kofferchaos en vermiste bagage. Al is het maar vanwege de gemoedsrust dat je weet dat jouw spullen op dezelfde vlucht zitten als jij.

De problemen op Schiphol stapelen zich op, ook voor koffers. Elke dag raken honderden (en volgens sommige schattingen zelfs duizenden) koffers en rugzakken ergens tussen de incheck en de bagageband aan de andere kant kwijt. Ze blijven onbeheerd achter en komen niet - of soms als mosterd na de maaltijd - op de eindbestemming aan.

Gelukkig bestaat er een medicijn voor deze moderne reiskwaal. Voor een paar tientjes schaf je een kleine tracker aan, die je in de koffer stopt of aan het handvat hangt. Vervolgens kun je op je telefoon in real time bijhouden waar jouw spullen zich precies uithangen. Omdat deze gadgets gebruikmaken van Bluetooth, mogen ze gewoon mee aan boord en hoeven ze niet te worden uitgeschakeld of op de vliegtuigstand worden gezet.

Zo’n locatietracker heeft een luidsprekertje waarmee het zijn positie verraadt, op gehoorsafstand bent tenminste. Daarbuiten komt het aan op de bijbehorende app, maar vooral op de aanwezigheid van andere apparaten. De meeste trackers hebben geen speciale GPS-chip aan boord (wat ze duurder en energievretender zou maken) maar maken contact met andere bluetooth-apparaten.

Op die manier kunnen ze toch verbinding krijgen met jouw smartphone, ook al bevindt die zich kilometers buiten het bereik van het normale bluetooth-bereik. Vergelijk het maar met hoe in vroegere tijden de emmertjes water bij een stadsbrand werden doorgegeven in een mensenketting. Dat betekent natuurlijk dat er wél genoeg apparaten in de nabijheid moeten zijn om zo’n keten te vormen. Middenin de Sahara gaat het niet lukken, maar op een drukke luchthaven is dat natuurlijk nooit een probleem.

Apple AirTags

En al helemaal niet als je een AirTag (35 euro) hebt, want Apple gaat prat op een netwerk van meer dan 1 miljard apparaten. Met andere woorden: er is altijd wel een iPhone, MacBook, iPad of EarPod in de buurt om de locatie op te pikken en door te seinen naar een ander product uit de Apple-fabriek.

Via de ‘Zoek mijn’-functie op de iPhone kun je vervolgens jouw koffer traceren. Let op: we schreven iPhone, niet smartphone: AirTags zijn zeer kieskeurig en spelen niet met concurrenten. Er kleeft nog een ander nadeel aan. Het gladde damschijfje is stijlvol ontworpen, maar mist daardoor zo’n handig gat voor bevestiging aan een koord of sleutelring. Daarvoor moet je een apart accessoire kopen dat duurder kan uitvallen dan de hele tracker zelf.

Concurrentie van Samsung

Aartsconcurrent Samsung heeft zijn eigen tracker: de SmartTag. Die is ietsjes goedkoper (30 euro) en beschikt wel over een bevestigingsgaatje. Helaas is ook deze tracker behoorlijk eenkennig, want hij laat zich alleen koppelen aan de Galaxy-telefoons en -tablets.

Aangezien Samsung het qua aantallen tegen Apple moet afleggen, is het netwerk van bluetooth-apparaten minder robuust. Hij kan wel meer trucjes, want je kunt ‘m thuis ook gebruiken om bijvoorbeeld de slimme lampen aan te zetten. Maar onderweg koop je daar natuurlijk niets voor.

Voor de rest: Tile

Voor iedereen die geen telefoon van de twee giganten wil hebben - of niet exclusief aan een enkele partij wil vastzitten - zijn er de trackers van Tile. Die werken gewoon met elke telefoon, of die nu Android of iOS draait. Deze pionier biedt ook meer keus, bijvoorbeeld een ultradunne tracker die in de portemonnee past. De standaardvariant heet Tile Mate en kost 25 euro, dat is inclusief sleutelgat. Het netwerk is minder groot dan dat van Apple, maar nog steeds omvangrijk, omdat een aantal apparaten van Amazon daar ook in zitten.

Kijk wel goed of je een Tile hebt waarvan de batterij te verwisselen is; dat is de duurzame keus en dan kan-ie volgend jaar wéér mee op vakantie. Een ander addertje onder het gras is dat bepaalde functionaliteiten, zoals slimme meldingen, achter een betaalmuur zitten en 3,50 euro per maand kosten.

