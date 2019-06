Met deze gadgets geef je inbrekers geen kans tijdens je vakantie

1. Losstaande beveiligingscamera

Het efficiëntste is natuurlijk een geïntegreerd camerasysteem, maar de Nest Cam is een bijzonder handige tussenoplossing die je voor een paar honderd euro in huis haalt. Of je neemt meteen de Nest Cam Duo (€349), waarmee je twee toestellen hebt. Die werken allebei naadloos samen met de bijbehorende smartphone-app, zodat je op elk moment even kunt nagaan hoe het aan het thuisfront is. Of je wordt gewaarschuwd als er iets vreemds gebeurt, want er zit een bewegingssensor in. Het beeld dat ze genereren is in klassieke ‘Full HD’ (1.920 op 1.080 beeldpunten). Dat is misschien laag wanneer je ze vergelijkt met de resolutie die camera’s in een geïntegreerd systeem leveren, maar voor dit geld is het echt wel prima. Overigens moet je wel betalen als je de beelden wil bewaren, dus die kosten moet je bovenop de aanschafprijs rekenen. De eerste maand is echter gratis.