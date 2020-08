Met deze gadget poets je jouw tanden in tien seconden

Tandje sneller

Ik ga op vakantie en neem mee... een tandenborstel. Nou ja, een Y-Brush. Een poetsbeurt met dit bijzondere gadget duurt slechts tien seconden. Het is wel even wennen om in dit bitje te bijten en tijdens de reiniging wat kauwbewegingen te maken.

Het voelt fris, maar we zijn benieuwd of de mondhygiënist bij de controle straks verschil ziet. FasTeesH, de Franse firma achter deze opmerkelijke kickstarterhit, zweert dat deze revolutionaire borstel is ontworpen in nauwe samenwerking met tandartsen. Er zijn ondertussen ook al copycats gesignaleerd, maar volgens de makers is de Y-Brush de enige met nylon haartjes. Te koop voor 129 euro via y-brush.com.

Spookrijder gesignaleerd

Een goed moment om de verkeersapp Flitsmeister te installeren of te updaten, want sinds kort waarschuwt die niet alleen voor flitspalen, maar ook voor spookrijders (ook als je dat zelf bent!). De app is gratis, maar wil je de waarschuwingen met een zachte 'g' horen, dan kun je voor 4,49 ook het net gelanceerde Brabo-soundpack aanschaffen. Keigezellig.

Op zijn Grieks

Volledig scherm © RV

Geschiedenis is allesbehalve stoffig als het zo wordt geserveerd. In de game A Total War Saga: Troy duik je achter je pc in de Griekse klassieken en trommel je als legendarische held een troepenmacht op. Daar komen strategisch inzicht, geduld en managementskills bij kijken. En in deze overtreffende trap van Risk ook een beetje geluk, want de kunstmatige intelligentie van de vechtjassen is niet altijd even scherp.

Bluetooth bril

Volledig scherm © RV

Huawei maakt smartphones, laptops en nu dus ook eh... zonnebrillen? Nou ja, de Chinezen stopten hun tech in de brillen van het Koreaanse merk Gentle Monster. Daarmee hebben ze een maf zomergadget. Via bluetooth koppel je het aan je smartphone en luister je draadloos naar muziek. Binnenkomende gesprekken neem je op door op het montuur te tikken. (300 euro Nederlandse webshop Huawei)

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.