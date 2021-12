Met deze digitale bordspellen is de kerstlockdown iets minder eenzaam

Als het gaat om digitale gezelschapsspellen, dan zijn die ruwweg in twee categorieën te verdelen. Er zijn spellen die eerst fysiek zijn uitgekomen en waar later een digitale versie van is verschenen, en er zijn spellen die speciaal zijn gemaakt voor apparaten met een scherm. In beide categorieën is er een hoop leuks verkrijgbaar om het tijdens de kerst gezellig te maken. We plaatsen die in een lijstje.

Bunch

Bij de start van de coronapandemie was Houseparty een succes. Met deze app kon je naast videobellen ook spelletjes met elkaar spelen. De app is eerder dit jaar gestopt, maar nu kun je aan de slag met Bunch. De focus van deze videobel-app ligt volledig op het doen van spelletjes.

Dit is de meest toegankelijke optie in dit lijstje, omdat de spelletjes bekend of gemakkelijk te begrijpen zijn. Je hoeft dus geen ingewikkelde regels te leren. Zo is er een spelletje waarin je de tekening van een ander moet zien te raden, ook kun je pool spelen en is er trivia.

Bunch is verkrijgbaar voor smartphones.

Leeftijd: 12+

Wingspan

Wingspan is een bordspel voor vogelliefhebbers. In het spel zet je vogels uit in bos, weide of moeras. De dieren zorgen vervolgens voor voedsel, eieren en veren. Het doel is om op deze manier meer punten te krijgen dan je tegenstanders. Dat kan door vogels tactisch te plaatsen, doelen te behalen en de juiste speelkaarten te kiezen.

In de digitale versie kun je met tot vijf spelers aan de slag. Deze versie biedt onder andere een duidelijke tutorial, waarin je stap voor stap geleerd wordt hoe je de game moet spelen. Tevens heeft de digitale versie geanimeerde vogels met unieke geluiden.

Wingspan is verkrijgbaar voor smartphones, spelcomputers, pc en Mac

Leeftijd: 10+

Among Us

De gamehit van 2020 wordt nog steeds veel gespeeld en dat is niet voor niets. Among Us heeft een leuk concept en elk potje is weer verrassend. Iedereen speelt een bemanningslid op een ruimteschip. Een van de spelers is een bedrieger die de boel saboteert. Aan het eind van elke ronde stemmen alle spelers op wie ze denken dat de bedrieger is, waarna die persoon uit het ruimteschip wordt gegooid. Is de bedrieger nog steeds onderdeel van de groep? Dan gaat het spel verder.

Among Us is met vier tot tien spelers te spelen en zal voornamelijk jongere familieleden aanspreken.

Among Us is verkrijgbaar voor smartphones, spelcomputers en pc en Mac.

Leeftijd: 7+

Ticket to Ride

Leuk voor het hele gezin is Ticket to Ride. Dit was een van de eerste bekende bordspellen die een succesvolle digitale editie kreeg. De apps worden nog steeds geüpdatet, onder andere met nieuwe uitbreidingen.

In Ticket to Ride draait alles om sporen leggen voor treinen. Daarbij kun je verschillende doelen proberen te behalen. Omdat je met elkaar (tot en met vijf spelers) op dezelfde kaart speelt, kun je elkaar daarbij lekker dwarsbomen. De game is relatief snel te begrijpen. Als je het toch ingewikkeld vindt, is er in de app een tutorial te vinden.

Ticket to Ride is verkrijgbaar voor smartphones, pc en Mac.

Aanbevolen leeftijd: 8+

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition

Heb je met elkaar de serie Game of Thrones gekeken, maar viel het einde tegen? Dan kun je nu gezamenlijk voor een ander einde zorgen via dit bordspel. In dit spel kiest iedereen een huis, zoals Stark, Lannister of Tyrell en is het uiteindelijk doel om de Iron Throne te veroveren.

Net als de serie, draait alles in dit bordspel om verraad. Hoewel je veel oorlog zult voeren in de tien rondes, is politiek bijna net zo belangrijk. A Game of Thrones: The Board Game is wel een vrij complex spel dat je enkele keren moet spelen om volledig te snappen. De app heeft een tutorial, maar deze leert spelers voornamelijk hoe de knoppen werken. In de instellingen is een regelboek te vinden.

Het bordspel is met drie tot zes spelers te spelen. Als je met elkaar de moeite neemt om dit spel te doorgronden, kun je heel interessante kerstavonden krijgen. De winter is begonnen, dus binnen blijven is sowieso een goed idee.

A Game of Thrones: The Board Game - Digital Edition is verkrijgbaar voor smartphones, pc en Mac

Leeftijd: 14+

