Met deze apps luister je slimmer naar muziek

Dankzij Spotify en Apple Music is muziek toegankelijker dan ooit. En ook zelf muziek spelen is door moderne techniek een stuk makkelijker dan vroeger. Met deze apps kun je verschillende muziekervaringen naar een hoger plan tillen.

1. Shazam (Android & iOS)

Shazam draait al heel wat jaren mee, maar is nog steeds een erg handige app. Je gebruikt hem bijvoorbeeld om een nummer dat je op de radio of bij iemand op een feestje hoort te identificeren. Vervolgens springt de informatie in beeld en kun je meteen doorklikken naar je favoriete streamingdiensten om het nummer op te slaan.

De app bevat ook songteksten en aanverwante nummers. Er is directe ondersteuning voor Apple Music en Spotify, hij is gratis en heeft ook een offline modus.

2. Genius: Songs Lyrics & More (Android & iOS)

Genius is een goede plek voor accurate, volledige songteksten en de betekenissen erachter. De functie zit in Spotify ingebakken, maar voor een complete ervaring download je de losse app.

Gebruikers kunnen onderling informatie en weetjes uitwisselen. Zo krijg je een fraai inkijkje in de betekenis van nummers, het gebruik van instrumenten, het ontstaan van een beroemde gitaarriff en andere leuke trivia.

3. Equalizer music player booster (Android) en Equalizer + HD-Muziekspeler (iOS)

Niet tevreden met hoe je muziek klinkt? Van dezelfde ontwikkelaar (MWM) komen deze twee equalizer-apps die je muziek letterlijk en figuurlijk een boost kunnen geven. Wil je meer dreunende bas of sowieso nauwkeuriger je muziek kunnen tunen - met name wanneer je via een smartphone streamt - dan zijn deze apps erg handig.

Je kunt vooraf ingestelde presets gebruiken, of je persoonlijke instellingen aanmaken en opslaan.

4. Songpocket (iOS)

Deze app werkt direct met Apple Music op je telefoon of tablet of met muziek die je gesynchroniseerd hebt met je computer. Daarna heb je direct meer controle over hoe jouw muziek wordt gerangschikt.

Zo hoef je niet langer genoegen te nemen met de automatische ordening en groepering van Apple maar kun je je favoriete artiesten bovenaan zetten, albums groeperen en ga zo maar door.

5. MagicPlaylist (via de browser, web)

Deze toepassing is even simpel als briljant en belooft je de afspeellijst van je dromen binnen een paar luttele seconden. Surf naar de site, tik een favoriet nummer in de zoekbalk en boem: binnen een paar tellen is een lijst op basis van die ene song gefabriceerd.

De speellijst kun je vervolgens opslaan in bijvoorbeeld Spotify. Naast het invoeren van een enkel nummer, kan je ook een ultieme afspeellijst laten maken op basis van stemmingen, zoals Workout of Chill.

6. Ultimate Guitar (Android & iOS)

Dit is een ideale app voor gitaristen die hun favoriete song willen leren spelen. Hij biedt akkoordenschema’s voor ieder denkbaar bekend liedje. Met de functie ‘interactive tabs’ hoor je de digitale versie van je gewenste muziek. Je kunt dan andere instrumenten dempen (of juist niet) en specifiek luisteren naar de gitaar (of de bas of de drums).

Daarnaast kun je de muziek langzamer of sneller laten gaan. De app heeft ook een website met een levendig forum waar gebruikers elkaar helpen en ervaringen uitwisselen.

7. Simply Piano (Android & iOS)

Dit is een van de beste apps om piano te leren spelen en de ontwikkelaars zijn voortdurend bezig met het upgraden en doorontwikkelen ervan. De app werkt samen met je piano of keyboard, registreert wat je speelt en geeft je real-time feedback.

Naast een bibliotheek met favoriete nummers om uit te kiezen, zijn er ook cursussen die je kunt volgen van verschillende niveaus. Je kunt twee cursussen gratis volgen en daarna upgraden naar een (betaald) abonnement voor toegang tot onbeperkte lessen en alle nummers die je maar wilt.

8. Google Tuner (via de browser, web)

Sinds kort werkt Google Search ook als gitaarstemmer, simpelweg ‘Google Tuner’. Je krijgt een volledig functionele tuner die je computer- of telefoonmicrofoon gebruikt om te luisteren of het geluid dat uit je gitaar komt, wel zuiver is. Simpel maar doeltreffend.

