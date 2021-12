Met deze apps en gadgets leer je een instrument spelen

Gitaar leren spelen

Als je het lastig vindt om te weten hoe en waar je je vingers moet plaatsen dan biedt de Fretlight-gitaar uitkomst. Het betreft een echte gitaar met oplichtende lampjes op de gitaarhals waardoor je duidelijke signalen en begeleiding krijgt. Je kunt kiezen uit akoestische of elektrische modellen en er zijn ondersteunende mobiele apps om je verder te helpen spelen. De gitaren worden ook in Europa bezorgd.

Tussen 2005 en 2015 waren muziekgames als Guitar Hero en Rockband populair, maar beide hadden weinig te maken met echt muziek leren spelen. Ubisoft pakt het met Rocksmith serieuzer aan, waarbij je met behulp van een game op een echte gitaar of bas het instrument spelenderwijs eigen maakt. Opvolger Rocksmith+ moet in 2022 het licht zien.

Ben je al een beetje bekwaam in het spelen van gitaar, dan is Ultimate Guitar (Android & iOS) een ideale app om je favoriete liedjes mee te spelen. De applicatie biedt akkoordenschema’s voor ieder denkbaar liedje en heeft een bijbehorende website met een levendig forum waar gebruikers elkaar helpen.

Piano leren spelen

Er zijn tal van apps om je te leren pianospelen. Simply Piano (Android & iOS) is een van de bekendste. De app werkt samen met je piano of keyboard, registreert wat je speelt en geeft je realtime feedback. Naast een bibliotheek met favoriete nummers om uit te kiezen, zijn er ook cursussen die je kunt volgen van verschillende niveaus.

Heb je een ruime beurs, dan kun je Lumi overwegen. Deze ‘mini-piano’ met oplichtende toetsen is compact en belooft je met behulp van een handige app om te toveren tot beginnende pianospeler. Je kunt overigens ook complete piano’s met oplichtende toetsen kopen, maar die zijn in de regel flink aan de prijs.

Goedkoper is dan PianoMaestro; een combinatie van een computerprogramma en een lange strip met LED-lichtjes die net boven de zwarte toetsen van een akoestische of digitale piano wordt geplaatst. De 48 lichtjes van PianoMaestro corresponderen met de toetsen op je piano en geven aan welke toetsen op het juiste moment bespeeld moeten worden.

Artiphon INSTRUMENT 1

Deze muzikale gadget wilden we je niet onthouden. Dit apparaat kan worden bespeeld als een gitaar, drumpad, synthesizer, een piano en nog veel meer. Door verbinding te maken met je smartphone, tablet of computer, kun je wisselen tussen al deze instrumenten met een simpele druk op de knop.

INSTRUMENT 1 lijkt op een elektronisch snaarinstrument dat het midden houdt tussen een gitaar en een ukelele. De compacte plastic behuizing doet in eerste instantie denken misschien denken aan een Guitar Hero-controller, maar het gewicht en de bouwkwaliteit voelen meer premium aan. Logisch, want er zit behoorlijk wat techniek in. Prijskaartje is pittig: omgerekend ruim 350 euro.