Meerderheid 10-jarigen heeft eigen mobiel

Chinese grensagen­ten installe­ren stiekem snuffel­soft­wa­re op telefoons toeristen

7:33 De Chinese grenspolitie installeert in Xinjiang stiekem software op de mobiele telefoons van toeristen. De surveillanceprogramma's downloaden persoonlijke informatie in een poging de afgelegen provincie onder controle te houden, meldt The Guardian op basis van eigen onderzoek.