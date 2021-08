Meer doen met Spotify: kende jij deze trucs al?

Muziek streamen via Spotify is voor veel mensen een dagelijkse bezigheid, maar de streamingdienst biedt tal van functies die lang niet iedereen gebruikt. Met onderstaande functies haal je echt álles uit Spotify.

Spotify blijft enorm populair. De streamingdienst heeft wereldwijd 356 miljoen gebruikers (waarvan 158 miljoen betalende). Minder dan een jaar geleden werd bekend dat ruim de helft van alle Nederlanders gebruikmaakt van de muziekdienst.

De beste kwaliteit

Standaard staat de kwaliteit van de gestreamde muziek op ‘Automatisch’ of ‘Laag’. Wil je de muziek op zijn best horen, dan ga je naar ‘Instellingen’ en vervolgens naar ‘Audiokwaliteit’. Daar kies je voor Zeer hoog (320 kbit per seconde).

Dat kan voor zowel streaming via wifi als voor streaming via mobiel netwerk. Die laatste verbruikt logischerwijs wel beduidend meer van je soms beperkte databundel.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Afspeellijstmappen, albums én eigen bestanden

Afspeellijsten maken kan iedereen, maar sinds kort is het ook mogelijk om via de desktop-app van Spotify afspeellijstmappen te creëren, alwaar je jouw verschillende afspeellijsten onderbrengt. Dat is toch iets overzichtelijker dan 126 verschillende losse afspeellijsten in een lange waslijst.

Ook recent nieuw: de mogelijkheid om via de desktop-app albums te downloaden om offline terug te luisteren. Dat kon al wel voor afspeellijsten en beide zijn natuurlijk al jaren beschikbaar voor de mobiele app, maar het downloaden van een album op je laptop of pc was tot voor kort niet mogelijk. Nu dus wel.

Wat bijna niemand doet maar wel kan: de mogelijkheid om lokale MP3-bestanden aan Spotify toe te voegen. Om dit in te schakelen, ga je naar de ‘Voorkeuren van Spotify’ en zet je ‘Toon lokale bestanden’ aan. Vervolgens kun je kiezen welke mappen beschikbaar komen in Spotify door te klikken op ‘Voeg een bron toe'.

Meer van hetzelfde

Als je fan bent van een band en je wilt een mix van hun oeuvre horen, kun je op zoek gaan naar een Best Of-plaat. Probleem is vaak dat die verzamelalbums de allerbekendste hits kennen, terwijl je juist ook de obscure nummers van artiesten waardeert.

Wanneer je in de zoekbalk van Spotify ‘This Is’ gevolgd door een artiest of bandnaam invoert, krijg je automatisch een door Spotify samengestelde afspeellijst. Dit werkt negen van de tien keer vlekkeloos. Bijvoorbeeld ‘This Is Editors’ of ‘This Is André Hazes’ om maar eens twee uitersten te noemen.

Ben je iets breder georiënteerd maar hou je het wel graag bij artiesten die met elkaar verwant zijn, dan kies je voor de Radio-optie. Tik bijvoorbeeld Dua Lipa in, scrol naar beneden en je vindt het Dua Lipa radiostation. Deze zal afwisselend een mix van haar songs én die van vergelijkbare collega’s laten horen.

Delen en volgen

Wilde je vroeger indruk maken op iemand door een cassettebandje te maken, nu doe je dat door Spotify-afspeellijsten te delen. Ook handig tijdens vakanties of speciale diners (Kerst, bruiloft) met grotere groepen of om vrienden van jouw uitermate fijnbesnaarde muziekkeuze op de hoogte te houden. Ga naar de afspeellijst die je wilt delen, druk op de drie stipjes en deel op een manier naar keuze; dat kan via alle bekende socialmedia-apps, maar ook via e-mail of WhatsApp.

Als je zelf geen zin hebt om alle nieuwe releases en hippe muziekstromingen bij te houden, kun je ook je eigen vrienden, bekende Nederlanders of artiesten volgen door simpelweg op ‘volgen’ te drukken. Zo luister je hun afspeellijsten af. Zorg wel dat je de juiste accountnaam van je vrienden in kwestie invoert om ze in Spotify terug te vinden.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Samen tegelijk luisteren

Ook leuk: het is mogelijk om met zes mensen, ieder op hun eigen apparaat, tegelijk naar dezelfde muziek of podcasts luisteren. Als deelnemers kun je de muziek pauzeren, afspelen en nummers kiezen om af te spelen. Wil een dergelijke groepssessie starten, ga je naar het afspeelscherm en klik je op ‘Sessie Starten’, daarna kun je als host vrienden uitnodigen.

Als je juist helemaal niet wilt dat mensen weten wat voor muziek je luistert, klik je ‘Privésessie’ aan, onder het tabje ‘Sociaal’ in de Instellingen. Dan luister je volledig anoniem en kunnen mensen die jou volgen dat niet langer zien.

Let op de kleintjes

Natuurlijk kun je een gratis account maken, dan krijg je om de paar nummers reclameboodschappen. Vrij irritant, maar als je krap bij kas zit, is dit een handige optie. Wil je geen advertenties horen, dan kies je een betaald abonnement. Goed om te weten: wanneer je met een (groot) muzikaal-minnend gezin onder een dak woont, is een Family-lidmaatschap de moeite waard. Die kost momenteel €14,99 per maand en daar kunnen zes accounts in worden onder gebracht. Ter vergelijking: een individueel abonnement kost €9,99. Studenten zijn goedkoop uit: zij betalen €4,99 per maand.

Kende jij deze tips al? Of heb je nog meer tips? Praat mee!

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: