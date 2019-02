Man ontdekt op dertig jaar oude Apple II brief van zijn overleden vader

John Pfaff vond de computer op zolder bij zijn ouderlijk huis. Tot zijn verrassing ging het apparaat gewoon aan. Sterker nog, de bestanden op het apparaat zijn intact. ,,Ik stopte er een oude game-cd in en ik werd gevraagd of ik wilde zoeken naar een opgeslagen gamebestand. En hij vond er een!‘’, aldus de professor op Twitter.

Pfaff besloot een aantal spellen te spelen op de voorloper van de iMac. Ook kwam hij oud huiswerk tegen. Het meest indrukwekkende was echter een brief van zijn inmiddels overleden vader. ,,Ik heb net deze brief van mijn vader uit 1986 gevonden. Ik was toen elf en was op een zomerkamp. Hij overleed afgelopen jaar. Het is ongelooflijk om zoiets normaals tegen te komen van hem.”