Mag je wel eten tijdens een Zoom-vergadering? Dit zijn de zeven belangrijkste etiquetteregels op het internet

Uitgebreid een boterham met pindakaas eten tijdens een Zoom-vergadering of op een WhatsApp-berichtje reageren terwijl je met je partner in gesprek bent: is dat onbeleefd? Of moet het gewoon kunnen?

Schrijvers Sanne Kanis en Aaron Mirck hebben het boek Niet appen tijdens het eten geschreven, over gedragsregels voor het digitale tijdperk. Daarin toetst het duo sociale ergernissen met betrekking tot technologie door enkele vragen te stellen, zoals: zou je het offline ook doen? En kan het ook zonder technologie?

,,We weten nu wel dat technologie niet alleen maar leuk is’’, vertelt Kanis in gesprek met AD.nl. ,,Maar wat kunnen we dan doen om de maatschappij zo in te richten dat we een stukje leuker, vriendelijker en socialer met elkaar omgaan?’’ Om dat doel te bereiken zijn een hoop verschillende gedragsregels opgesteld, waarvan onderstaande de belangrijkste zijn.

Regel 1: Niet appen tijdens een gesprek of tijdens het eten

Als je samen met je partner eet, ga je niet een stapel post erbij pakken en reacties terugschrijven, maar even je appjes lezen doe je wel. ,,Je hebt vast wel eens tegenover iemand gezeten die ging appen terwijl je in gesprek was of aan het eten was’’, stelt Mirck.

,,Je voelt aan je water: dit kan niet. Dit deugt niet.’’ Volgens Kanis vat appen tijdens het eten het hele probleem goed samen: ,,Je bent bezig met een sociale activiteit, maar we laten ons onderbreken door technologie.’’

Regel 2: Niet eten tijdens een onlinevergadering

Videobellen is sinds de coronapandemie in een rap tempo het werkende leven binnengedrongen, dus eventuele regels zijn nog nieuw. ,,We hebben wel geleerd dat we op mute moeten, maar dat is de enige regel die we er aan overgehouden hebben’’, vertelt Kanis.

Over eten tijdens een vergadering hoor je minder, en dat is volgens Kanis onterecht: ,,Ook al zijn geuren digitaal niet te ruiken, je zit wel in een werkomgeving waar je een vergadering zo soepel mogelijk wilt laten verlopen.’’ Een drankje kan volgens de schrijver wel gewoon.

Regel 3: Beperk je schermtijd

Dagelijks kijken we urenlang naar de schermpjes van onze smartphones, en dat kan best minder. Het is niet alleen jouw schuld als je te veel schermtijd hebt’’, stelt Mirck. ,,Want onze hersenen werken zo dat we alle dingen aanklikken tot er geen meldingen meer zijn.’’

,,Er wordt gestreden om onze aandacht en we vechten zelf niet eens mee.’’ Je kunt ervoor kiezen om slechts één keer per dag sociale apps te openen, of om je smartphone te ruilen voor een ‘domme’ telefoon zonder internet.

Regel 4: Wees voorzichtig met foto’s van kinderen

Te pas en te onpas worden er foto’s van kinderen op sociale media gedeeld, terwijl zij daar natuurlijk zelf niet om hebben gevraagd. Wat er vervolgens met die foto’s gebeurt, is onbekend.

Mirck: ,,Een kind van zes zegt niet: nou papa, moet je echt met je twaalfhonderd volgers onze vakantiefoto’s delen? Die heeft geen idee, maar de foto’s staan er wel voor altijd.’’

Regel 5: Niet andermans foto’s delen zonder toestemming

We plaatsen volgens het duo ook veel te makkelijk kiekjes waar anderen op staan. Bijvoorbeeld een dating-app waar je foto’s plaatst van een festival. De anderen staan er waarschijnlijk minder goed op, omdat het om jou draait.

,,Je vergeet dan misschien wel dat die foto gezien wordt door collega’s’’, stelt Mirck. ,,Of je zou maar solliciteren en iemand haalt die foto erbij.’’ Zeker in combinatie met steeds betere gezichtsherkenning wordt dit punt belangrijker. ,,Het internet heeft een olifantengeheugen’’, beaamt Kanis. ,,Ik kan mij voorstellen dat we over tien jaar zeggen: waarom hebben we zo klakkeloos zo veel gedeeld?’’

Regel 6: Houd LinkedIn zakelijk

Steeds meer mensen delen persoonlijke berichten op LinkedIn, terwijl het een zakelijk netwerk is. ,,En vaak is het dan ook nog met een kunstmatige boodschap die helemaal niet authentiek voelt’’, vindt Kanis.

,,Zoals: ‘Drie weken met mijn kind optrekken, dat is pas leiderschap.’ Misschien trekt dat wel de aandacht als je het offline bij het koffieapparaat zegt, maar nu overval je er duizenden mensen mee.’’

Regel 7: Je werknemers niet appen buiten werktijden

Sinds de pandemie is de grens tussen werk en privé nog veel vager geworden, waardoor soms zelfs in het weekend wordt doorgewerkt. Mirck merkt dat mensen die meer fysiek werk doen die grenzen beter vasthouden.

,,Je gaat niet iemand op zondag gratis knippen, of een muur metselen. Maar nog even een stukje schrijven, een mail beantwoorden of naar een document kijken? Dat kan je toch wel even doen op zondag? Het is geen wonder dat steeds meer mensen zichzelf opbranden op hun werk, aangezien ze niet meer bijkomen buiten werktijd.”

