Maak van je foto's levende, Harry Potter-achtige animaties

Een mooie selfie of familiekiekje is leuk, maar wat als je die op magische wijze tot leven kan wekken? Met deze apps en websites kan dat.

Door de populariteit van sociale media zijn stilstaande beelden haast ouderwets te noemen. Bewegende beelden scoren beter dan zo stilstaande, zo lijkt het, afgaande op het succes van TikTok en de steeds prominentere videofuncties op Instagram.

MyHeritage: Stamboom & DNA

Beschikbaar voor Android, iOS en op web.

Stamboomsite MyHeritage speelde zichzelf in 2021 in de kijker met de Deep Nostalgia-app, waarbij slimme software familieportretten op magische wijze tot leven wekt. Best griezelig om opeens een overleden familielid te zien lachen of fronzen. De app werkt opvallend nauwkeurig en het resultaat is ronduit knap.

Inmiddels is het ook mogelijk een LiveStory aan te maken waarbij een familielid zijn of haar levensverhaal met je deelt. Om een LiveStory op MyHeritage te maken, heb je alleen een foto van de persoon nodig en een eenvoudig verhaal over diens leven, geschreven in de eerste persoon. Uiteraard wordt het gek als de stem niet klopt van iemand die je nog helder voor de geest hebt, maar bij overgrootvaders en -moeders speelt dat minder.

MotionLeap

Beschikbaar voor Android, iOS.

Met een paar taps op het scherm voeg je allerlei toffe bewegende effecten toe aan je foto’s. Denk aan stoom of warme lucht boven een kop koffie, een bewegend wolkendek, kabbelend water of grafische effecten waarbij iets of iemand oplost in duizenden kleine stukjes.

De app animeert statische foto’s en zet met behulp van effecten de beelden om in korte, herhalende video’s. Je kunt ook delen van je foto bevriezen en filters toepassen om een bepaalde sfeer in je foto op te roepen. Motionleap is zowel gratis als met een Pro- of abonnementsversie te gebruiken. In tegenstelling tot veel vergelijkbare apps hanteert Motionleap geen watermerk op je afbeelding, wanneer je deze wél op je smartphone wil gebruiken.

Werble

Beschikbaar voor iOS.

Werble werkt op dezelfde manier als Motionleap. De meeste animaties maak je door middel van de filter-effecten die je toevoegt op je foto’s. Het voordeel van Werble is dat hij foto’s automatisch opslaat als GIF’s, waardoor ze direct klaar zijn om online op social media te gebruiken. Echter, om het watermerk te verwijderen, moet je betalen.

PixaMotion

Beschikbaar voor Android, iOS

Deze app kent een strakke, fijne besturing. Je kunt foto’s animeren, er audio en bewegende elementen aan toevoegen en fotofilters toepassen. Er zijn verschillende animatiemodi: je kunt kiezen of je de hele foto wilt animeren of alleen bepaalde delen, in welke richting je de animaties wilt laten bewegen en bepaalde delen wil bevriezen. Het eindresultaat kun je opslaan als videootje of als GIF. PixaMotion kent een betaald abonnement, maar ook de gratis versie van de app laat je foto’s zonder watermerk downloaden.

Plotagraph

Beschikbaar voor Android, iOS.

Deze app heeft vergelijkbare toepassingen als de al hierboven besproken concurrentie. Andere hulpmiddelen die deze software biedt, zijn mask-tools, overlays, fotofilters, en een handige optie om audioclips uit de galerij van de app aan je animatie toe te voegen. Met Plotagraph kun je je geanimeerde foto’s alleen exporteren in videoformaat, dus je moet andere toepassing gebruiken als je er een GIF van wil maken.

Movepic

Beschikbaar voor Android, iOS

Movepic is laagdrempelig en is voor iedereen te gebruiken. De app komt met uitgebreide galerij van effecten die je kunt gebruiken om je foto te verbeteren of volledig te veranderen in een dynamische animatie. De software herkent foto-elementen zoals de lucht of het water en heeft een aantal fraaie geanimeerde filters om je landschap in een andere wereld te veranderen. Ook hier zit er een addertje onder het gras: Movepic voegt een watermerk toe over je geanimeerde foto wanneer je deze exporteert in de gratis versie van de app.

