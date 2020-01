Losgeld betalen aan cybercriminelen? Experts weten: soms is er amper keus

Black Fri­day-gek­te, mythes over je smartphone en meer: deze techberich­ten lazen we het meest

31 december Nog maar heel even en dan zit 2019 er op. Een mooi moment om even terug te blikken op de best gelezen Tech-artikelen van het afgelopen jaar. Zo werd er een Nederlander miljonair met Fortnite, kochten we massaal nieuwe spullen op Black Friday en namen we bij AD Tech de mythes over smartphone-batterijen onder de loep.