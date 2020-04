Locatiegegevens Google: Nederland blijft écht meer thuis

Door alle maatregelen rond het coronavirus brengen Nederlanders minder tijd door in kantoren, parken, winkels en het openbaar vervoer. Ook besteden we minder tijd aan recreatie. In plaats daarvan hangen we meer rond bij ons eigen huis. Dat blijkt uit locatiegegevens die Google verzamelt. Het bedrijf heeft de data vandaag naar buiten gebracht voor 131 landen, waaronder Nederland.

Het aantal bezoeken aan winkels en recreatieplekken in Nederland lag 65 procent lager dan gebruikelijk. Het aantal ritten met het openbaar vervoer is met 68 procent gedaald. Verder gingen we 35 procent minder naar kantoren. Daar staat tegenover dat we 11 procent meer thuis waren.



Google verzamelt de locatiedata van elke telefoon via zijn besturingssysteem Android. Miljarden telefoons over de hele wereld draaien op dat systeem.

Privacy

De zoekgigant zegt dat het gaat om geanonimiseerde en relatieve data, waardoor niet te achterhalen is hoeveel mensen op een bepaalde plek zijn geweest. Ook is de locatiedata niet precies genoeg om te bepalen of mensen op minder dan anderhalve meter afstand van elkaar blijven.