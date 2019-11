Last van afsluitende apps op je iPhone? Apple komt eindelijk met oplossing

Review Call Of Duty: Modern Warfare is keihard, maar ouderwets goed

11:10 Waar Call of Duty met Black Ops 4 vorig jaar vooral opviel door het toevoegen van een battle royale-modus à la Fortnite, gaat Call of Duty: Modern Warfare terug naar de basis: moderne oorlogsvoering met een rauw randje. Of dat goed uitpakt? Je leest het hier.