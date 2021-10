Landelijke storing Vodafone gedeeltelijk verholpen: ‘Werken aan oplossing voor alle klanten’

Telecombedrijf Vodafone kampt momenteel met een landelijke storing, meldt het bedrijf via Twitter. Inmiddels is de storing gedeeltelijk opgelost, meldt het bedrijf op haar website. Tienduizenden mensen deden melding van de storing.

Veel klanten van Vodafone berichten het bedrijf via social media over de problemen die zij met het netwerk ondervinden. “We krijgen net een melding binnen dat er inderdaad een landelijke storing is. We doen er alles aan om dit zo snel mogelijk op te lossen", schrijft Vodafone in meerdere reacties.

Op de website schrijft Vodafone: “De storing op ons mobiele netwerk waardoor mobiel bellen en mobiel internet voor een deel van onze klanten niet mogelijk was, is gedeeltelijk verholpen. We zijn hard aan het werk om dit voor alle klanten zo snel mogelijk op te lossen. Onze excuses voor het ongemak.”

2G

Een woordvoerder laat weten dat 'mobiel bellen en internetten via 2G in zo'n situatie wel werkt'. Deze verbinding maakt de telefoon niet automatisch als de reguliere verbinding wegvalt, klanten moeten dit zelf handmatig op hun toestel aanpassen, aldus de woordvoerster.

Ook Hollandsnieuwe, een dochtermerk van VodafoneZiggo, heeft last van de storing. “Het kan zijn dat je last hebt van een storing. We werken hard aan een oplossing. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met onze klantenservice. Sorry voor het ongemak”, staat op de website van de provider.

