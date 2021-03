KPN stopt hostingactiviteiten XS4ALL, actiecomité boos: ‘Dit is een stiekeme ontmanteling’

Annette (52) beant­woordt pubervra­gen over seks op TikTok en dat is een groot succes

12 maart Hoe vaak kan ik klaarkomen op een dag? Waarom ben ik zo verlegen als er een meisje in de buurt is? Help, ik heb een pukkel op m’n piemel! Hoe ver kunnen jongens spuiten? Vraag het Annette Mijnheer en ze geeft nuchter antwoord. Op TikTok weten nu al 130.000 pubers haar te vinden.