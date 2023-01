Kom je jouw paspoort of rijbewijs ophalen? Dan moet je eerst door de gezichtsscanner

Voorwaarden aangepast Musk verbreekt belofte: account dat zijn vlieggege­vens bijhoudt én dat van de maker van Twitter gegooid

Het is sinds woensdag van het ene op het andere moment niet meer mogelijk om via Twitter de gegevens van het privéjet van Elon Musk te volgen. Twitter heeft het account @elonjet schijnbaar zonder waarschuwing geblokkeerd. Ook dat van maker Jack Sweeney (20) is uit de lucht gehaald. Daarna heeft Musk snel de voorwaarden van het sociale medium aangepast en aangekondigd Sweeney te vervolgen.

15 december