Kleuter tikt iets te veel foute paswoorden in op iPad vader: ‘Probeer het over 48 jaar nog eens’

Evan Osnos heeft een kleuter in huis en dat heeft hij geweten. Zijn zoontje kreeg de tablet in handen en probeerde iets té enthousiast het paswoord te raden. Resultaat? ,,De iPad is geblokkeerd. Probeer het opnieuw in 25.536.442 minuten.”



Meer dan 48 jaar wachten? Dat zag de journalist van het tijdschrift ‘The New Yorker’ niet bepaald zitten. Vandaar dat hij de hulp inriep van Twitter. ,,Euhm, dit ziet er fake uit. Maar zo ziet onze iPad er helaas uit nadat onze driejarige zoon (meermaals) de foute code ingetoetst heeft. Enige suggesties?”



Wie zich te vaak vergist, zit uiteindelijk met een vergrendeld apparaat opgescheept. Hoe meer foute pogingen, hoe langer je moet wachten voor je nog eens een kans mag wagen. Het moge duidelijk zijn dat dit kind flink zijn best gedaan heeft.



De boodschap op het scherm dient echter vooral als afschrikmethode, zodat een (lange) pauze ingelast kan worden. Dankzij een reset via iTunes is de iPad vervolgens weer aan de praat te krijgen. Alle gegevens gaan wel verloren.



Een andere optie is natuurlijk om kleuters nooit te laten spelen met een iPad. ,,Reboot je zoontje”, klonk het voor de grap op Twitter. En: ,,Drink er eentje, ter nagedachtenis van je iPad.”