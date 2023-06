Klanten woest: ING kampt met alwéér een grote storing, inloggen onmogelijk

ING heeft voor de zoveelste keer in korte tijd last van een technische storing. Sinds 13.00 uur hebben klanten problemen met inloggen en het doen van betalingen via de app en op de website. Ook zijn er problemen met betalingen via het betalingssysteem iDeal. ‘Probeer het later opnieuw. Onze excuses voor het ongemak’, krijgen klanten te lezen. ING biedt ondertussen excuses aan.

Ook betalen met de creditcard kan momenteel niet online, want daarvoor moet goedkeuring worden gegeven in de app van ING. In winkels kunnen klanten wel met de creditcard en bankpas betalen. Op Allestoringen.nl zijn in het afgelopen half uur ruim 15.000 klachten binnengekomen. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de storing is.

Op sociale media reageren tientallen klanten woest. ,,Je wordt er gewoon moedeloos van. Ik kan wéér niet inloggen”, klinkt het. ING biedt hiervoor excuses aan. Volgens de zegsvrouw werkt ING aan het oplossen van het probleem. Wanneer de storing verholpen is kan ze nog niet zeggen. Ook de oorzaak van het euvel is nog niet bekend. Klanten van ING kunnen nog wel pinnen in winkels. Ook geld uit de muur halen is nog steeds mogelijk.

‘ING ligt er al vaker uit dan NS verstoringen heeft’, schrijft vakbond FNV Spoor cynisch op Twitter. ‘Lang leve de digitalisering en het ingecaseerde risico dat dit bedrijf neemt. Laten we vooral bij OV bedrijven niet alles digitaliseren om dit soort problemen te voorkomen.’

Eerdere storingen

ING, met in Nederland zo'n vijf miljoen klanten, kampte twee weken geleden ook al met een storing. Toen gaf de bank aan dat er maatregelen werden genomen om dergelijke problemen in de toekomst te voorkomen.

Begin mei had de bank ook uren last van een storing. Op maandag had een deel van de klanten problemen met betalen en geld storten. Ook hadden klanten moeite met het inzien van hun spaarrekeningen.

In maart duurde het zelfs uren voor ING de technische problemen had opgelost. En in februari was het zeker dertien uur lang onmogelijk om online te bankieren. Dat kwam omdat interne systemen niet meer goed met elkaar communiceerden.

