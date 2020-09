Kimberly (25) kreeg wekenlang hitsige mannen aan de deur na vals Tinder-profiel: ‘Ik durfde niet meer naar buiten’

25 jaar is Kimberly intussen. Ze staat letterlijk te trillen op haar benen wanneer ze haar verhaal doet. Al twee jaar wordt ze belaagd en gepest via sociale media. Door iemand uit haar woonplaats, een leeftijdsgenote van Kimberly die ooit haar vriendin was. ,,Toen ik de vriendschap heb verbroken, is ze alles wat ik ooit in vertrouwen tegen haar heb gezegd tegen mij beginnen te gebruiken. Ze maakte tientallen valse profielen aan. Op mijn naam en op naam van mijn vriendinnen, maar telkens met als enige doel om mij zwart te maken. Zowel op Instagram, TikTok...”