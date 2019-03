Kan deze smartphone de strijd aan met de Galaxy S10?

ReviewToen eind september vorig jaar de LG V40 ThinQ wereldwijd werd aangekondigd was het duidelijk dat het toestel niet direct naar Nederland zou komen. Nu wel, maar dat heeft flinke nadelen. Kan dit toestel de strijd aan met de Galaxy S10 of had de V40 hier beter helemaal niet moeten uitkomen? Hardware.Info neemt een kijkje.

Eigenlijk heeft de V40 ThinQ alles tegen. De V40 is in feite tussen twee generaties high-end vlaggenschepen in komen te zitten. Zijn eigenlijke generatie - met toestellen die een iets oudere chip aan boord hebben - hebben we allemaal voorbij zien komen in 2018. Van de 2019 toestellen met dus een betere en snellere chip hebben we inmiddels ook al enkele toestellen gezien, waaronder dus de bloedeigen opvolger V50 ThinQ en G8s ThinQ.

Dat betekent dat de V40 in deze vergelijking al op een achterstand begint. Een underdog-positie hoeft overigens niet perse nadelig uit te pakken. Wil je bijvoorbeeld een high-end toestel, maar niet de absolute hoofdprijs ervoor betalen, dan kan het zeker lonen om bij de vorige generatie vlaggenschepen te gaan winkelen. Een Samsung Galaxy S9+ kost nu bijvoorbeeld nog maar net iets meer dan 600 euro (bij introductie 949 euro), terwijl een LG G7 die bij introductie nog voor een slordige 849 euro over de toonbank ging nu goed vindbaar is voor minder dan 400 euro.

Voor de koopjesjagers biedt dat potentieel ook perspectief bij de V40, al is dat momenteel nog niet het geval. Wie een nieuwe smartphone gaat kopen en kiest voor een LG V40 ThinQ is momenteel gemiddeld 729 euro kwijt voor dit toestel.

Conclusie

Inmiddels hebben we al kennis gemaakt met de nieuwste S10-serie van Samsung en meer fabrikanten zullen op korte termijn hun 2019-vlaggenschepen gaan presenteren. Concurreren op die basis is zeker in een snelle markt als die van de smartphone haast onbegonnen werk. Op prijs valt er natuurlijk wel wat te halen, maar voorlopig kost een V40 ThinQ je zo’n 729 euro en dat is niet echt een concurrerende prijs.

Positieve punten van de V40 zijn de behuizing die er prachtig afgewerkt uitziet en premium aanvoelt, alsmede de camera - zowel qua functies als kwalitatief gesproken. De primaire camera weet meer dynamisch contrast weer te geven dan de S9+ en in het donker zelfs iets meer licht te vangen, waar wel wat meer ruis tegenover staat. Desalniettemin is de camera gewoon goed en zaken als Triple Shot en zowel een groethoek als een telelens hebben is natuurlijk een prettig voordeel.

De ander kant van het verhaal is dat zowel de systeem- als grafische tests laten zien dat de chip van vorig jaar is. Daarbij is het beeldscherm een tegenvaller - op een hoge piekhelderheid en juiste kleurtemperatuur na - en de accuprestaties zijn hoe je het ook bekijkt simpelweg ondermaats. Zodoende blijft er eigenlijk enkel de hoop over dat dit toestel net als bijvoorbeeld de LG G7 dermate in prijs zal zakken dat het als luxe middensegment-toestel een valide optie wordt. Als vlaggenschip is de LG V40 ThinQ hoe dan ook geen aanrader.