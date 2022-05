Kan de baas meelezen als je whatsappt op een werkcomputer?

,,Mijn eerste vraag is altijd: om wat voor gebruik van WhatsApp gaat het?” zegt ICT-jurist Arnoud Engelfriet. ,,Gaat het om een zakelijk WhatsApp-account waarop je met klanten praat, dan mag de baas daar gewoon in kijken. Dat is geen privacyprobleem.”

Gaat het om je persoonlijke WhatsApp, dan ligt de zaak complexer. ,,Als het om je eigen telefoon met je eigen WhatsApp gaat, dan mag je baas daar zeker niet zomaar in kijken. Hij moet dan een gegronde reden hebben, bijvoorbeeld als hij weet dat er bedrijfsgegevens zijn gelekt”, zegt Engelfriet. ,,Maar dan is er al snel sprake van een arbeidsconflict.”

In de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywet, is namelijk geregeld dat iemand altijd een goede reden nodig heeft om informatie op te vragen. Dat geldt ook voor het in de gaten houden van werknemers tijdens werktijd, zeker als dat in het geheim gebeurt.

Zelfs als je baas een goede reden heeft om jou stiekem in de gaten te houden, zoals een sterke verdenking van diefstal, mag dat niet zomaar de hele tijd: het moet een beperkte controle zijn. Doet je baas dat, moet die jou er achteraf van op de hoogte stellen dat de controle heeft plaatsgevonden.

Er is een grijs gebied

,,Ten slotte is er een grijs gebied, namelijk als jij een zakelijke telefoon met WhatsApp-account hebt die je ook soms voor privédingen gebruikt”, stelt Engelfriet. ,,Wil je baas die inzien, dan is de vraag: wiens belang weegt meer, jouw privacy of zijn redenen om je WhatsApp-berichten te bekijken?” Je werkgever heeft niet zomaar het recht om e-mails of appjes te lezen die heel duidelijk over jouw privéleven gaan: dat schaadt namelijk jouw recht op privacy in je eigen levenssfeer.

Wil het bedrijf structureel je telefoon checken, dan moeten er duidelijk regels zijn over wat wel en niet bekeken kan worden. ,,Zo wil de baas misschien dat je van elk zakelijk gesprek een verslag maakt. Als die later zegt: kun je in plaats daarvan je chatlog kopiëren en plakken, dan zie ik niet echt een probleem”, zegt Engelfriet. Maar dat moet dus écht van tevoren goed zijn afgesproken.

Mensen ontslagen om WhatsApp-gebruik

Toch worden er dus wel eens mensen ontslagen om hun WhatsApp-gebruik. Sowieso mag een werkgever jou in principe ontslaan als je inderdaad iets kwalijks hebt gedaan. Ze kunnen dan nog wel op de vingers worden getikt als ze daarbij tegen de regels in iets gelezen hebben, maar dat weegt niet per se mee in de zaak om jouw ontslag. Het verschilt wel van geval tot geval - vindt de rechter bijvoorbeeld dat jouw baas op een minder privacygevoelige manier de informatie had kunnen krijgen maar dat niet geprobeerd heeft, dan kan dat een impact hebben op de uitspraak.

Ten slotte is ook de manier waarop je baas achter de informatie komt belangrijk. Zo werd er twee jaar geleden een vrouw ontslagen op basis van haar WhatsApp-gesprekken, die via WhatsApp Web op een gedeelde werklaptop terecht waren gekomen. Ze had zich ziek gemeld, maar bleek stiekem aan het solliciteren te zijn geweest. Toen een collega de laptop open klapte, stond WhatsApp gewoon open. Dat mocht, vond de rechter.

,,Wettelijk is het zo dat als iemand jouw laptop opendoet en zo per ongeluk je e-mails of WhatsApp Web krijgt in te zien, dat geen onrechtmatige inbreuk op je privacy is”, zegt Engelfriet. ,,Het is zelfs zo dat als iemand tijdelijk jouw zakelijke mail op zich neemt, en bij het zoeken naar iets anders in je inbox over privédetails struikelt, dat ook geen probleem is.”

Zomaar snuffelen door WhatsApp mag niet

Pas als de baas expres en zonder goede reden in je WhatsApp of je mail gaat zitten snuffelen, overtreedt hij de wet. ,,Zelfs in een zakelijke laptop mag dat niet zomaar”, weet Engelfriet. ,,Je baas mag ook niet zomaar eisen dat iedereen zijn tas laat inspecteren.”

Kortom: de baas mag niet zomaar meelezen en moet jou altijd vertellen als dat gebeurt, tenzij de leidinggevende een gegronde reden heeft om te denken dat jij iets kwalijks doet. Maar laat jij WhatsApp Web zichtbaar openstaan, net nadat je iemand via een WhatsApp-gesprek bedrijfsgeheimen hebt toegestopt, dan mag je baas met die informatie doen wat hij wil.

