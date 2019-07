Justitie VS begint onderzoek naar marktdominantie grote techbedrijven

In de aankondiging van het onderzoek noemt het Amerikaanse ministerie geen namen van specifieke bedrijven, maar het gaat over online platforms die de markt domineren in categorieën zoals zoeken, winkelen en sociale media. Daaruit is af te leiden dat bedrijven als Google, Facebook en Amazon onder de loep komen te liggen. Wellicht worden ook andere bedrijven onderzocht, zoals Apple.

Het ministerie zal onderzoeken of de bedrijven bij het verkrijgen van hun dominante marktpositie zich bezig hebben gehouden met praktijken die de concurrentie hebben beperkt, innovatie hebben belemmerd of op een andere manier schade hebben berokkend aan consumenten.

Het ministerie zegt het onderzoek te doen naar aanleiding van wijdverspreide zorgen onder consumenten, ondernemers en bedrijven over zaken als zoeken, online winkelen en sociale media. De antitrustafdeling wil voor het onderzoek ook informatie vergaren bij het publiek en vraagt mensen die ‘inzicht hebben in concurrentie in online platforms’ zich te melden.