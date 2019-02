Jeugd trapt massaal in de politieval voor cybercrime

Samsung hint op presenta­tie van opvouwbare telefoon volgende week

13 februari Over een week stelt Samsung de Samsung Galaxy S10 voor op het ‘Unpacked’-event in San Francisco. Enkele gelekte foto’s tonen nu al in welke kleuren het vlaggenschip beschikbaar komt. Op het event maakt ook de vouwbare telefoon een verschijning, zo suggereert de Zuid-Koreaanse smartphonemaker.