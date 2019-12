Jari (17) uit Heino won beurs bij Apple en bouwt nu apps voor Wehkamp: ‘Het heeft mijn leven veranderd’

,,Ik wist meteen: dit wil ik. Programmeren. Dit is iets waarmee ik verder wil, waar ik later mijn werk van wil maken. Ik was dertien en wist toen nog niet dat later nu al zou zijn. Ik zat in het tweede jaar van het vwo, in de plusklas. We kregen les van een aantal studenten van de Hogeschool in programmeren. Een vonk sloeg over. Achter de laptop urenlang sleutelen, net zo lang tot het werkt. Zo zit ik in elkaar. Als ik iets leuk vind, dan ga ik er voor de volle 100 procent voor. Hoeveel tijd en energie het ook kost. Ik ga net zolang door tot het klopt. En als het niet werkt, ga ik weer terug. Alles opnieuw nalopen. Check. Tot het wel werkt.’’’