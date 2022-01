Jacht geopend op daders van grootste bitcoinroof uit geschiedenis

De politie in Zuid-Afrika is een vooronderzoek begonnen in vier provincies en steden, waaronder Johannesburg en Durban. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de zogenoemde Hawks (Haviken), een eenheid gespecialiseerd in het bestrijden van georganiseerde misdaad. ,,Er zijn meerdere gedupeerden’’, verklaarde luitenant-kolonel Philani Nkwalase van de politie-eenheid tegenover Bloomberg. Volgens hem zijn de onderzoekers bezig met het analyseren van financiële overzichten van de slachtoffers. ,,De vermeende fraude heeft nog geen officiële waarde’’, aldus de eenheidschef.

De broers Ameer en Raees Cajee, amper 18 en 21 jaar oud, stuurden de klanten van hun investeringsbedrijf Africrypt in april een e-mail. Daarin vertelden ze dat hun bedrijf was gehackt en dat hun onlineportefeuilles met cryptomunten in gevaar waren. De klanten werd gevraagd niets aan de autoriteiten te melden. Desondanks werden bij de politie aangiften gedaan, waaruit bleek dat de broers aan de haal waren gegaan met 69.000 bitcoin. Die hadden op dat moment een waarde van 3 miljard euro, waarmee het de grootste cryptoroof aller tijden is.

In juni zei de toenmalige advocaat van de broers, John Oosthuizen, dat ze de beschuldigingen van diefstal ontkenden en dat het cryptogeld was verdwenen als gevolg van een hack. Slechts twee dagen later zei Oosthuizen dat de relatie van zijn bedrijf met de broers was beëindigd. Ameer en Raees zouden zijn ondergedoken uit vrees voor hun leven.

Dubai

Verschillende Africrypt-gedupeerden ontvingen onlangs een mysterieus compensatievoorstel van een in Dubai gevestigd bedrijf met de naam ‘Pennython Project Management’. Volgens Zuid-Afrikaanse media werd de vader van de twee broers gesignaleerd in een hotel in Dubai, in de Verenigde Arabische Emiraten.

Regelgeving

Het Africrypt-incident was een van de twee grote oplichtingszaken die de afgelopen achttien maanden plaatsvonden in Zuid-Afrika. De andere betrof Mirror Trading International (MTI), dat investeerders in augustus 2020 voor ruim 1,2 miljard euro oplichtte. De Haviken-chef is naar eigen zeggen op de hoogte van de arrestatie van MTI-ceo Johann Steynberg in Brazilië wegens documentatieproblemen. ,,Wij onderzoeken afzonderlijk zaken tegen het bedrijf in Zuid-Afrika’’, aldus Nkwalase.

Dat het zo lang duurde voordat er een onderzoek naar de nieuwe cryptoroof werd geopend, heeft mogelijk te maken met het ontbreken van financiële regelgeving voor cryptomunten als financieel product. Als gevolg hiervan besloot de financiële waakhond van Zuid-Afrika (FSCA) een regelgevend kader voor te bereiden over hoe cryptohandel moet worden uitgevoerd. Het raamwerk wordt nog begin dit jaar onthuld en moet helpen om kwetsbare leden van de samenleving te beschermen, zo maakte de financiële toezichthouder vorige maand bekend.

